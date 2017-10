Slovenskí hokejisti na sánkach na úvod kvalifikácie podľahli Čechom

Na snímke rozhodca berie z ľadu puk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





ďalší program SR:



utorok 10. októbra o 15.00 h: Slovensko - Nemecko



streda 11. októbra o 12.00 h: Slovensko - Švédsko



piatok 13. októbra o 15.00 h: Slovensko - Japonsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Östersund 9. októbra (TASR) - Slovenskí hokejisti na sánkach vstúpili do kvalifikačného turnaja o postup na zimné paralympijské hry 2018 prehrou. V pondelok vo švédskom Östersunde podľahli v derby Česku hladko 0:5.Zverencov Radoslava Bielečku čaká najbližšie duel s Nemeckom, na turnaji sa stretnú ešte so Švédskom a Japonskom. Účasť na ZPH 2018 si vybojujú tímy na prvých troch miestach. V prípade postupu by to bola pre slovenských reprezentantov premiéra na ZPH.Česko - SLOVENSKO 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)Góly: 5., 14. a 54. Kubeš, 2. a 29. Šafránek