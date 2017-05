Slovenskí hokejisti prehrali s Dánmi. Po samostatných nájazdoch

Na snímke brankár Július Hudáček (Slovensko) a Morten Green a (Dánsko) počas rozhodujúceho nájazdu v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Dánskom. V Kolíne nad Rýnom, 9. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

A-skupina (Kolín):



Slovensko - Dánsko 3:4 po pp a sn (0:1, 0:2, 3:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 42. Gernát (Miklík, Haščák), 47. Bližňák (Haščák, Dravecký), 52. Miklík (Čerešňák, Dravecký) - 17. Hardt (Storm, Green), 25. Russell (Bau, O. Lauridsen), 40. Poulsen (O. Lauridsen, Green), rozhodujúci nájazd Green. Rozhodovali: Lemelin (Rak.), Linde (Švéd.) - Leermakers (Hol.), Oliver (USA.), vylúčení: 7:8 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 4454 divákov.



Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Sersen Čerešňák, Jánošík, Gernát, Mikuš, Šedivý, Trška - Dravecký, Zigo, Skokan - Haščák, Bližňák, Miklík - L. Hudáček, Cingeľ, Kudrna - Skalický, Šťastný, Hrnka.



Dánsko: Dahm - N. Jensen, J. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Brugisser - Madsen, Regin, Ehlers - Hardt, Jakobsen, Storm - Christensen, Green, Poulsen - Bau, Aagaard, Russell - Meyer.





tabuľka A-skupiny:



1. Lotyšsko 3 3 0 0 0 8:2 9

2. Rusko 3 2 1 0 0 18:5 8

3. USA 3 2 0 0 1 12:7 6

4. Švédsko 3 1 0 1 1 11:8 4



-------------------------------

5. SLOVENSKO 3 0 1 1 1 7:9 3

6. Nemecko 3 1 0 0 2 7:14 3

7. Dánsko 3 0 1 1 2 6:13 2

8. Taliansko 3 0 0 1 2 4:15 1



/vyslaní redaktori TASR wr hm/ ms



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 9. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom treťom zápase na MS s Dánskom 3:4 po nájazdovom rozstrele a v tabuľke A-skupiny im patrí so ziskom troch bodov piate miesto. Zverenci trénera Zdena Cígera prehrávali už 0:3, napokon sa im podarilo zachrániť aspoň bod. Rozhodujúci nájazd premenil v tretej sérii Morten Green.Slováci sa na MS najbližšie predstavia v stredu 10. mája o 20.15 proti Nemecku, Dáni budú hrať o deň neskôr od 16.15 s Ruskom.Úvod vyšiel lepšie hokejistom Slovenska, hneď v prvom striedaní mal dve veľké šance Marcel Haščák, ale zoči-voči brankárovi Dahmovi trafil iba jeho hruď a neujala sa ani následná dorážka. V 5. minúte sa rútil sám na brankára Hudáčka Storm, Mikuš ho v poslednej chvíli zastavil faulom a Dáni mali možnosť prvej presilovky. Slováci sa v oslabení ubránili bez väčších problémov, na Hudáčka mierila iba jedna priama strela. Hráči Slovenska sa ubránili presile súpera aj o tri minúty neskôr, v 13. však prišla početná výhoda pre Slovensko. Najväčšiu šancu v nej mal opäť Haščák, Dahm ale jeho pokus kryl. To, čo sa nepodarilo Slovákom, to o dve minúty neskôr dokázali Dáni. V ďalšej presilovej hre napriahol z pravého kruhu Hardt a otvoril skóre. Dianie v prvej tretine uzavrela ďalšia veľká šanca Haščáka, jeho strelu do odkrytej bránky však zázračne vytesnil hokejkou brankár Dahm.Druhú tretinu začali Slováci v početnej výhode, pretože v závere tej prvej fauloval Ehlers. Zverenci trénera Cígera počas nej niekoľkokrát zakombinovali, ale váhali so streľbou a Dáni sa opäť ubránili. Krátko po návrate Ehlersa na ľad sa do prečíslenia dostali Bau a Russell a svoju šancu dokázali využiť - 0:2. V 32. minúte mohol streliť Hardt tretí gól, ďalšie prečíslenie súpera ale vyriešil dobrým zákrokom slovenský brankár. Vzápätí sa mohli Cígerovci dostať do zápasu v ďalšej presilovke, v nej však chýbala streľba a Dáni umne vytláčali individuálne snahy Slovákov do rohov. Dve sekundy pred koncom druhého dejstva prišlo ďalšie zaváhanie na slovenskej strane a prečíslenie Dánov prinieslo tretí gól v sieti Hudáčka.Úvode tretej tretiny priniesol do slovenských radov radosť po góle obrancu Gernáta, ktorý prestrelil Dahma v 42. minúte a znížil na rozdiel dvoch gólov. Ešte väčšia eufória zavládla v 47. minúte, keď Bližňák využil presilovú hru a Dáni viedli už iba o gól. Slovákom od tohto momentu narástli krídla a snažili sa o vyrovnanie. Príležitosti na to mali Haščák i Libor Hudáček, ich strely ale dánsky brankár chytil. Po Miklíkovej strele v presilovke v 52. minúte bol už ale bezmocný - 3:3. Šesť minút pred koncom tretej tretiny prišlo k zaujímavej situácii, keď sa na Hudáčka rútil Jakobsen, slovenský brankár jeho strelu kryl, ale vracajúci sa Mikuš v páde posunul brankára i s pukom do bránky. Ešte predtým sa však bránka posunula a po porade s videorozhodcom nebol gól uznaný. V závere riadneho hracieho času mohli rozhodnúť Madsen a po ňom Jakobsen, Hudáček však svojich spoluhráčov podržal.V predĺžení mali šance obe mužstvá, tú najväčšiu nevyužil Kudrna, keď obkrúžil dánsku bránku, puk však už za čiaru nedokázal zasunúť. O víťazovi napokon rozhodli samostatné nájazdy, v ktorých bol úspešný iba dánsky útočník Green.