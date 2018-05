Slovenskí hokejisti si z úvodného zápasu odnášajú jeden bod

Na snímke vľavo brankár Slovenska Marek Čiliak inkasuje gól v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR Na snímke vľavo brankár Slovenska Marek Čiliak inkasuje gól v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR

Česko - Slovensko 3:2 pp (0:1, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 22. Kubalík (Nestrašil, Jaškin), 60. Nečas (Kubalík), 63. Jaškin - 8. Krištof (Sekera, Nagy), 26. Sekera (Nagy). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Mayer (USA) - Malmqvist (Švéd.), McCrank (Kan.), vylúčení na 2 min.: 3:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 12.490 divákov (vypredané).



Zostavy:



ČR: Francouz - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Polášek, Šulák, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Řepík, Plekanec, Kubalík - Chytil, Horák, Kousal



SR: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Jánošik, Fehérváry - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Cingel, Marcinko, Skalický

Tradičné derby sa hralo pred zatiaľ najväčšou kulisou v Royal Arena a v búrlivej atmosfére. Aj tá prispela k tomu, že oba tímy sa do seba pustili naplno hneď od začiatku a v úvodných piatich minútach si vypracovali gólové šance. Ako prví pohrozili v 3. minúte Česi, keď puk preletel tesne okolo Čiliakovej bránky. Potom o niekoľko sekúnd mohol padnúť gól na oboch stranách.



Najprv dobre mieril z ľavého kruhu Mikúš, ale Francouz si postrážil bližšiu žŕdku. Nasledoval český protiútok 2 na 1, pri ktorom Faksa netrafil skackajúci puk pred odkrytou bránkou a vzápätí na druhej strane strieľal spomedzi kruhov opäť Mikúš. V 8. minúte išiel na trestnú Gudas a Slováci potrebovali na využitie presilovky len štyri sekundy.



Nagy posunul puk na modrú Sekerovi a Krištof tečoval jeho delovku do siete - 1:0. Slováci pokračovali v dobrom výkone v obrane a ďalej hrozili z brejkov. V 13. minúte prestrelil zblízka bránku Cingel, v 15. skúsil Haščák z uhla sťahovačku, Francouz bol pozorný. V závere zatlačili Česi a Čiliak mal plné ruky práce pri nájazde Jaškina z pravej strany a dorážke Nestrašila.



Mali aj ďalšie šance, ale ich súper hral veľmi obetavo a množstvo striel sa vďaka blokom k bránke ani nedostalo. V závere mali Česi po Nagyovom faule presilovku, ale rýchlo ju ukončil Jaškin, ktorý v snahe dorážať sekol Čiliaka.



Slováci tak odštartovali druhé dejstvo dohrávanou 50-sekundovou presilovkou, no hneď po nej inkasovali. Nagy nevyhodil puk z obranného pásma, Nestrašil ho posunul Kubalíkovi a ten blafákom pomedzi Čiliakove betóny vyrovnal - 1:1. Vysoké tempo vo skvelej atmosfére pokračovalo aj ďalej. Ramsayho zverenci hrali od 25. minúty opäť v početnej výhode, po dorážke pred Francouzom sa strhla prvá menšia šarvátka.



Slováci sa udržali v pásme a pridali druhý gól. Po Nagyovej prihrávke opäť vypálil od modrej Sekera a puk skončil opäť v bránke, tentokrát ale bez teču - 2:1. Ďalšie minúty priniesli bojovný hokej s množstvom súbojov v strednom pásme a pri mantineloch. Viac tvoriť sa snažili Česi, ale súperi im nenechávali ani centimeter voľného miesta.



Smerom dopredu to Slovákom však škrípalo a mali problémy dostať sa cez neutrálnu tretinu. V 33. minúte išiel na trestnú po zbytočnom faule Čajkovský a Česi mali tutovku na vyrovnanie. Červenka potiahol puk do pásma, parádne uvoľnil do nájazdu Hyku, ale Čiliak opäť zachránil. A podarilo sa mu to aj v záverečných sekundách tretiny. Po chybe Krištofa sa dostal k teču Nestrašil, Čiliak stihol zareagovať a puk sa prekĺzol popri jeho pravej žŕdke.



Tretie dejstvo odštartovalo náporom Čechov, Čiliak mal v krátkom slede dva dobré zákroky, v permanencii však bol neustále. Slováci totiž akoby pohŕdali možnosťou jednoducho vyhodiť alebo vyviezť puk z vlastného pásma a tak si poriadne zatápali. Na to zareagoval v 47. minúte aj Ramsay a vypýtal si time out. Jeho zverenci sa totiž dovtedy dostali nebezpečnejšie pred Francouza len raz po šikovnej kľučke Nagya za bránkou.



Český nápor sa ešte vystupňoval v následnej presilovke, ale na gól ho nepretavili. Na druhej strane zamestnal brankára Jurčo. V 53. minúte sa rútil sám na brankára Jaškin, no Ďaloga mu v poslednej chvíli strčil hokejku do strely. Ramsay zúžil káder na tri lajny, pričom poslednú tvorili hráči z pôvodnej tretej a štvrtej. Česká snaha o vyrovnanie gradovala a pred Čiliakom neustále horelo.



Francouz odišiel z bránky už 2:40 minút do konca. Cingel zahodil šancu rozhodnúť do prázdnej bránky a česká power play nakoniec slávila úspech. Desať sekúnd pred koncom si Nečas narazil v strednom pásme s Kubalíkom a strelou medzi ruku a telo vyrovnal - 2:2.



Duel tak pokračoval v predĺžení. Aktívnejší boli opäť Česi. Rozhodujúci gól mal na hokejke opäť Nečas, no nezakončil a navyše tvrdo vrazil do mantinelu a z ľadu mu museli pomôcť. V 53. minúte rozhodol Dmitrij Jaškin.



Craig Ramsay, tréner SR: "Mali sme šancu spečatiť naše víťazstvo gólom do prázdnej bránky, žiaľ, minuli sme ju. Také niečo zabolí. Česi boli rýchli, aktívne nás napádali a to nám robilo veľké problémy. Teraz bude dôležité, aby sme sa z toho otriasli a sústredili sa na ďalšie boje."



Marek Čiliak, brankár SR: "Je to sklamanie. V závere sme mohli dať tretí gól alebo si postrážiť si víťazstvo aspoň tak, že by sme ich zavreli v tretine a dohrali to tam. Škoda, ale musíme sa z toho poučiť. Zápas to však bol dobrý. Pre brankára je dobre, keď je v tempe. Cítil som sa však ako v saune, bolo tam naozaj teplo."



Tomáš Jurčo, útočník SR: "Je to škoda dostať vyrovnávajúci gól 9 sekúnd pred koncom. Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas. Podľa mňa sa nemáme za čo hanbiť. Pri našich góloch som sa snažil cloniť brankárovi, škoda však, že tie dva góly nestačili. Na regeneráciu pred ďalším zápasom nemáme veľa času, ale sme na to zvyknutí."



Michal Krištof, útočník SR: "Deväť sekúnd pred koncom si víťazstvo musíme postrážiť. Marek Čiliak chytal výborne, pochytal toho veľmi veľa. Podržal nás, no škoda, že sme mu nepomohli pri tej strele 9 sekúnd pred koncom. Máme bod, mohli sme mať tri a mohlo to byť veselšie. Teraz sa musíme skoncentrovať na zápas so Švajčiarskom."

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 1 1 0 0 0 7:0 3



2. Švédsko 1 1 0 0 0 5:0 3



3. Francúzsko 2 1 0 0 1 6:9 3



4. Švédsko 1 0 1 0 0 3:2 2



5. Česko 1 0 1 0 0 3:2 2



6. Slovensko 1 0 0 1 0 2:3 1



7. Rakúsko 1 0 0 1 0 2:3 1



8. Bielorusko 2 0 0 0 2 2:11 0

Kodaň 5. mája - Slovenskí hokejisti otvorili svoje účinkovanie na MS v Kodani tesnou prehrou vo federálnom derby s Českom 2:3 po predĺžení.Skóre sobotňajšej drámy pred vypredaným hľadiskom otvoril svojím premiérovým gólom v reprezentácii v presilovke Michal Krištof. O vyrovnanie sa postaral v 22. minúte Dominik Kubalík, no Slováci o štyri minúty opäť viedli. Pri ďalšej presilovke sa presadil Andrej Sekera. Desať sekúnd pred koncom však vyrovnal Martin Nečas. V predĺžení rozhodol Dmitrij Jaškin.Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa o necelých 22 hodín v nedeľu stretnú so Švajčiarskom. Česko nastúpi o štyri hodiny skôr proti Švédsku.