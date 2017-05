Slovenskí karatisti idú na ME do Turecka s medailovou túžbou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

nominácia SR:



kata ženy: Ema Brázdová, tím: Ema Brázdová, Ľudmila Bačíková, Nikoleta Merašická



kata muži: Peter Fabian



kumite ženy: -50 kg: Lucia Kováčiková, -55 kg: Jana Vojtikevičová, -61 kg: Ingrida Suchánková, -68 kg: Miroslava Kopúňová, +68 kg: Dominika Tatárová, kumite tím: Viktória Semaníková



kumite muži, -60 kg: Dominik Imrich, -67 kg: Matej Homola, -75 kg: Matúš Lieskovský, -84 kg: Kristián Michalec, kumite tími: Richard Dobrotka, Ľuboš Džačovský

Bratislava 2. mája (TASR) - S jasnou medailovou ambíciou odleteli v utorok do tureckého Kocaeli na 52. majstrovstvá Európy slovenskí karatisti. V aréne Sehit Recep Topaloglu by mali viacerí zasiahnuť do víkendových bojov o medaily. Samotné ME sa začínajú od štvrtka elimináciami, finálové boje sú na programe v sobotu a nedeľu.História ME až s 34 medailami od roku 1993 predurčuje slovenské karate na popredné priečky. Šampionát bude vôbec prvý, ktorý sa uskutoční po rozhodnutí zaradiť karate na OH v Tokiu.povedal vedúci tímu a jeden z trénerov Jozef Poliak.Len málokedy v histórii sa stalo, že slovenskí karatisti zostali na ME bez medaily. Zbierku 6-9-19 síce vlaňajšie ME neobohatilo, no vo francúzskom Montpellier v konkurencii 515 karatistov zo 46 krajín sa taktiež v podaní Alžbety Ovečkovej a Ingridy Suchánkovej o vzácne kovy bojovalo. Napokon obe skončili piate, keď súboj o bronz prehrali.konkretizuje šance Jozef Poliak.V rankingu patria menej nápadné miesta mužom, s lídrom Matúšom Lieskovským, mladá generácia môže vyniknúť aj v súborných cvičeniach. Od budúceho roka sa budú zbierať body do olympijskej kvalifikácie, no už teraz by každá jedna medaila, alebo postup v turnajovom pavúku až do záverečných bojov, mali povzbudzujúci účinok.