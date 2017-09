Slovenskí majstri s Wolfsburgom prehrali, stále sú na chvoste tabuľky

Na snímke zľava Miloš Bubela (Banská Bystrica) a Alexander Weiß (Wolfsburg) počas zápasu skupinovej fázy hokejovej Ligy majstrov HC'05 iClinic Banská Bystrica - Grizzlys Wolfsburg 1. septembra 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC'05 iClinic B. Bystrica - Grizzlys Wolfsburg 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 34. Fauser (Foucault, Krupp). Rozhodcovia Baluška, Tscherring (Švajč.) - Šefčík, R. Výleta, vylúčení 5:6, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 2150 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Sedlák, Dame-Malka, Gélinas, Mihálik - Lamper, Bortňák, Gabor - Lunter, Faille, Bartánus - Hohmann, Bubela, Brittain - Češík, Tamáši, Belluš



Grizzlys Wolfsburg: Brückmann - Likens, Wurm, Ankert, Krupp, Dehner, Roach - Aubin, Voakes, Karachun - Furchner, Fauser, Höhenleitner - Weiss, Dixon, Foucault - Riefers, Mulock

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 1. septembra (TASR) - Vo svojom treťom zápase A-skupiny hokejovej Ligy majstrov 2017/2018 prehral slovenský majster HC'05 iClinic Banská Bystrica doma s nemeckým Grizzlys Wolfsburg 0:1. Je tak stále v tabuľke na poslednom mieste bez bodového zisku. Štvrtý zápas zohrajú 'barani' v nedeľu o 14.00 proti Salzburgu.Slovenský majster zažíval doma v LM premiéru aj s veľkou snahou konečne v tejto súťaži po dvoch prehrách na ľade súperov zabodovať. Vo Wolfsburgu prehral len tesne o gól a mohol sa aj poučiť, pretože mu nevyšiel hlavne úvod. Tentoraz nastúpil oveľa pozornejšie, poslúžiť mu mohla aj rýchla presilovka už v 1. min., no vyťažil z nej len strely Dame-Malku a Gélinasa od modrej. Škoda, že sa Bystričania v ďalšom priebehu nechali často vylučovať a nemohli sa tak dostať do primeraného tempa. Až trojo oslabení v krátkom rozpätí nahralo súperovi, ani Nemci si však s touto výhodou gólovo neporadili. V 7. min. namieril v presilovke Furchner vedľa a v 16. min. spálil zblízka asi najväčšiu šancu Höhenleitner. Domáci skúšali prestreliť brankára Brückmana najmä pokusmi od modrej, aj s nahadzovanými strelami, pred bránkou sa však nenašiel nikto, kto by puk optimálne stečoval. V 9. min. nádejnú strelu vyslal v oslabení Mihálik, v 14. min. preváhal Brittain najlepší okamih na ohrozenie bránky a aj v 18. min. trochu zabudnutý Češík márne skúšal strelecké šťastie.V 2. tretine spočiatku kombinácie viazli na oboch stranách, až v 29. min. po odrazenom puku spálil šancu domáci Hohmann. Vzápätí v protiútoku nastrelil Roach žŕdku a nádejných príležitostí začalo pred oboma bránkami pribúdať. V ďalších šanciach sa ocitli v 32. min. v presilovke hosťujúci Karachun i Aubin a v 34. min. po odrazenom puku z ostrého uhla Fauser otvoril skóre. V tretej tretine sa pustil do samostatnej akcie v 46. min. Belluš, zakončiť presnejšie nestihol a Nemci boli neustále bližšie k víťazstvu. V 49. min. v oslabení korčuľoval Weiss sám na brankára Lassilu, nedal a nádej na zvrat neustále žila, najmä keď mal Češík v oslabení v 52. min. gól na hokejke. 'Baranom' na vyrovnanie nepomohla na konci ani ďalšia presilovka i výrazný tlak a v samom závere 80-sekundová hra bez brankára šiestich na štyroch s obrovskými príležitosťami Luntera a Bortňáka.