Slovenskí školáci zvíťazili v medzinárodnej súťaži Mladí hrdinovia

Foto: Mladí hrdinovia Foto: Mladí hrdinovia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (OTS) - Tento týždeň boli vyhlásené výsledky a dva slovenské projekty, jazykové centrá angličtiny pre deti v Ivanke pri Dunaji a v Nitre , obsadili prvé dve priečky. Tretie miesto získali žiaci z Bosny a Hercegoviny. Do súťaže sa zapojilo takmer 145 projektov z 23 krajín celého sveta. Srdečne blahoželáme všetkým našim Mladým hrdinom, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili!Víťazom svetovej súťaže sa stal tím v Ivanke pri Dunaji s projektom Reusable Bags – Znovu využiteľné tašky. Žiaci prišli s nápadom vytvoriť si vlastné recyklované a umývateľné tašky, pričom použili odpadový materiál zo svadieb a večierkov. Školáci potom rozdávali tieto tašky ľuďom žijúcim v ich obci a jej okolí a tí si rýchlo zvykli a využívajú tieto opakovane použiteľné tašky namiesto neekologických plastových. Projekt sa stal veľkým hitom a študenti dúfajú, že aj vďaka výhre v súťaži Young Heroes v ňom budú môcť pokračovať a rozdávať ešte mnoho ďalších opakovane použiteľných tašiek, ktoré pomôžu nášmu životnému prostrediu.Druhým víťazným tímom sa stali žiaci z Nitry s projektom Small Hands Can Clean the World – Malé ruky dokážu očistiť svet. Ich cieľom bolo naučiť deti a ich rodičov, aby si po sebe zbierali odpadky a triedili ich. Najprv o projekte informovali rodičov a rozdali modré, žlté a čierne igelitové vrecká. Vytvorili si svoje vlastné malé tímy, ktoré zbierali odpadky vo svojom okolí, fotografovali a posielali obrázky do súťaže. Druhým krokom bolo veľké vyčistenie mesta Nitra, kde žije väčšina z nich.,“ teší sa z úspechu, master franchisor jazykovej školy angličtiny pre deti Helen Doron na Slovensku.Do súťaže sa zapojilo takmer 145 projektov z 23 krajín celého sveta. Deti sa snažili pomôcť ochrániť ohrozené druhy zvierat, podporiť čítanie kníh u detí, získať peniaze na špeciálne pomôcky pre choré detičky, pomôcť znevýhodneným skupinám osôb – starým ľuďom či bezdomovcom, či zveľadiť životné prostredie, v ktorom žijú. Edukačná skupina, ktorá pôsobí po celom svete, ním chcela osloviť deti a mládež do aktivít, ktoré pomôžu ich okoliu a zlepšia či ochránia životné prostredie, v ktorom žijú.