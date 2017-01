Slovenskí včelári nestíhajú pokrývať dopyt po mede, musíme ho dovážať

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky pripravilo vzdelávacie podujatie pre deti z prvého stupňa základnej školy Tbiliskej v Rači podujatie Medové raňajky. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. januára (TASR) – Na Slovensku stúpa spotreba medu a to až tak, že slovenskí včelári nestíhajú pokrývať dopyt po ňom. Uviedol to predseda Slovenského zväzu včelárov Ľudovít Gál. Preto Slovensko musí med dovážať aj zo zahraničia, napríklad z Číny, Argentíny či Mexika. Ročne sa ho tak na Slovensko príde 3500 až 4000 ton.Keď v roku 2004 štatisticky na obyvateľa bola spotreba medu štvrť kilogramu, tak v roku 2015 je to podľa Gála 1,2 kilogramu.priblížil Gál. V roku 2010 sa situácia otočila a odvtedy Slovensku chýba ročne 3500 až 4000 ton. Včelári sa podľa jeho slov snažia rozširovať svoje včelstvá či meniť technológie, ale aj podporovať nových záujemcov o toto povolanie. Záujem o včelárenie sa podľa Gála zvyšuje najmä u strednej a staršej generácie.Na Slovensku je aktuálne približne 17.000 včelárov a 270.000 včelstiev. Čísla sa v minulosti pohybovali na úrovni okolo 400.000 včelstiev. Tento pokles podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej (nom. SNS) súvisí napríklad s namáhavosťou tohto remesla.dodala.Ministerka dnes prišla propagovať slovenský med medzi žiakov na Základnej škole Tbiliská v bratislavskej Rači v rámci podujatia Medové raňajky. Matečná považuje slovenský med za jeden z najkvalitnejších na svete. Svedčí o tom podľa nej množstvo ocenení na medzinárodnej scéne.dodala.Medové raňajky organizuje Združenie Slovenská včela a Slovenský zväz včelárov. Pôvodná myšlienka propagácie včelárstva vzišla zo Slovinska. Cieľom medových raňajok je ponúknuť deťom tradičné zdravé potraviny domáceho pôvodu. Ďalším z cieľov je upozorniť nielen deti, ale aj širokú verejnosť na dôležitosť raňajok a zdravého stravovania vôbec. Medové raňajky sa v roku 2016 uskutočnili na materských a základných školách po celom Slovensku. Zúčastnilo sa ich viac ako 1500 detí.