Slovenskí vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach v Maďarsku a ČR

Bratislava 10. júla (TASR) - Vojenské cvičenia Brave Warrior 2017 v Maďarsku a Tobruq Legacy 2017 v Českej republike preverujú v týchto dňoch príslušníkov Ozbrojených síl SR v medzinárodnom prostredí. Po taktickom cvičení BALT 2017 v Poľsku sa slovenskí vojaci zapájajú do ďalších aktivít u svojich najbližších susedov a partnerov v rámci Vyšehradskej skupiny.Séria cvičení armád krajín V4 v Maďarsku nadväzuje na minuloročné cvičenie Slovak Shield, ktoré sa konalo na Slovensku. Vo výcvikovom priestore Várpalota/Újmajor sa 44 slovenských vojakov so štyrmi bojovými vozidlami pechoty a ďalším zabezpečením zúčastňuje od 6. do 22. júla na medzinárodnom cvičení Brave Warrior 2017. Precvičujú si tu spôsobilosti na riešenie kríz v najrôznejších podobách a to spolu s ďalšími vojakmi spojeneckých vojsk, predovšetkým s vojakmi z USA.Ďalší príslušníci ozbrojených síl sú od dnešného dňa až do 23. júla súčasťou tretieho ročníka cvičenia Tobruq Legacy 2017 vo výcvikovom priestore Hradište v Českej republike. Celkovo 61 profesionálnych vojakov z nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády a zvolenského veliteľstva vzdušných síl momentálne spolupracuje s českými, poľskými, maďarskými, rumunskými, lotyšskými, ako aj americkými spojencami. Spoločne precvičujú protilietadlovú obranu.TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.