Slovenskí vojaci v Lotyšsku sa zapojili do cvičenia Saber Strike 2017

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenskí vojaci, ktorí aktuálne pôsobia v rámci spoločnej výcvikovej iniciatívy krajín V4 v Lotyšsku, sa zapojili do medzinárodného cvičenia NATO Saber Strike 2017. Slovenská mechanizovaná rota sa v rámci cvičenia dostala pod operačné velenie nórskeho pešieho práporu a jej partnermi sú britská mechanizovaná rota z Royal Marines, americká rota palebnej podpory z United States Marine Corps a nórska pešia rota z 2. pešieho práporu.uviedla hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.Medzinárodné cvičenie Saber Strike 2017 sa koná súčasne na rôznych miestach v Lotyšsku, Litve a v Estónsku, pričom veľká časť cvičenia sa presunie aj do civilného sektora so súhlasom majiteľov pozemkov v okolí obcí Keipene, Suntaži Ropažu či Malspils, kde sú naplánované taktické vojenské operácie. V tomto roku sa na cvičení pozemných a vzdušných jednotiek v Lotyšsku pod vedením amerických ozbrojených síl v Európe zúčastňuje viac ako 2000 vojakov z Lotyšska, Litvy, Talianska, Nórska, Veľkej Británie, Poľska, Slovenska a Spojených štátov amerických.Organizuje sa už pravidelne od roku 2010 s cieľom upevniť spoluprácu medzi členskými krajinami Aliancie, ako aj precvičenia bojovej pripravenosti a schopnosti rýchlej reakcie v regióne. Cvičenie v Lotyšsku sa začalo minulý týždeň slávnostným nástupom viacnárodných jednotiek, ktorý otvoril veliteľ Národných ozbrojených síl Lotyšska generálmajor Leonids Kalninš a jeho americký zástupca generálmajor Neal Loidolt.