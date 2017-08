Slovenskí volejbalisti na ME cieľ nesplnili. Zo skupiny nepostúpili

Na snímke vľavo Michal Petráš (Slovensko) a vpravo Jan Zimmermann (Nemecko) v zápase B-skupiny Slovensko - Nemecko na ME vo volejbale mužov 28. augusta 2017 v poľskom Štetíne. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



ME volejbalistov, B-skupina:



Slovensko - Nemecko 0:3 (-18, -24, -23)



zápas trval: 90 minút, rozhodovali: Murulo (Est.), Akinci (Tur.)



zostavy:



Slovensko: Ondrovič, Mlynarčík, Paták, Chrtiansky, Zaťko, libero Kubš (Kohút, libero Turis, Bencz, Končál, Lux, Ludha, Petráš, Prešinský)



Nemecko: Fromm, Kaliberda, Andrei, Böhme, Kampa, libero Zenger (libero Weber, Schott, Grozer, Hirsch, Karlitzek, Zimmermann, Baxpöhler, Krick)



tabuľka B-skupiny:



1. Nemecko 3 3 0 9:2 8 **

2. Taliansko 2 1 1 5:3 4 *

3. Česko 2 1 1 3:4 3 *

4. SLOVENSKO 3 0 3 1:9 0



** - postup do štvrťfinále

* - postup do osemfinále

Slovenskí volejbalisti skončili svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v Poľsku už v základnej skupine. V pondelňajšom zápase "o všetko" nezískali proti Nemcom ani set a za 90 minút im podľahli 0:3. Ich definitívne umiestnenie určí až výsledok zápasu Rusko - Španielsko, je však isté, že zaknihujú najhoršie umiestnenie v rámci kontinentálnych šampionátov.Slováci vstúpili do stretnutia horšie ako ich súper, prvý bod získali za stavu 0:3. Nemci si potom udržiavali pohodlný náskok, po Böhmeho smeči neskôr viedli už 11:7. Zverencom Andreja Kravárika sa v závere setu nedarilo najmä na podaní, pokazili ich až sedem. Nemci triumfovali 25:18.V druhom dejstve sa opäť od úvodu pustili do Slovákov a šnúrou štyroch lôpt sa ujali vedenia 6:2. Zlepšená hra na blokoch však priniesla nerozhodné skóre 8:8 a vzápätí sa ziskom dvoch bodov dostalo Slovensko po prvý raz do vedenia. To si udržiavalo do stavu 15:14, potom sa karta opäť obrátila. V dramatickom závere sa mužstvá naťahovali o každý bod. Set napokon získali Nemci v pomere 26:24.Na začiatku tretieho setu zradilo Slovákov opäť dva razy za sebou podanie. Po vyrovnanej pasáži sa neskôr dostali Nemci do vedenia 7:6, ale slovenskí reprezentanti aj s podporou hľadiska tuho bojovali o každú loptu, aby sa so šampionátom dôstojne rozlúčili. Uhrať set sa im ale napokon nepodarilo.