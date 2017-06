Slovenskí volejbalisti nestačili po Fínoch ani na Austráliu

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Svetová liga, 2. divízia - skupina D2:



Slovensko - Austrália 0:3 (-21, -19, -23)



Zápas trval: 88 minút. Rozhodovali: Charles (Trin. a Tob.) a Gerothhodoros (Gréc.), 612 divákov.



SR: Kriško 4, Kohút 3, Ondrovič 2, Mlynarčík 15, Lux 9, Zaťko 0, liberá Turis, Ogurčák a Paták (Palgut 3, Prešinský 2, Bencz 0, Chrtiansky 1). Tréner: A. Kravárik.



Austrália: Roberts 11, Passier 12, Peacock 0, O'Dea 6, Smith 11, Williams 10, liberá Perry a Richards (Dosanjh 0, Moeller 1). Tréner: M. Lebedew.



Ďalší program turnaja:



Piatok 9. júna

17.00 Fínsko - Čína



Sobota 10. júna

14.00 Čína - SLOVENSKO

17.00 Fínsko - Austrália

Helsinki 9. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom zápase na turnaji 2. divízie Svetovej ligy v Helsinkách. Po štvrtkovej prehre 0:3 s domácim Fínskom podľahli zverenci Andreja Kravárika v trochu setoch aj Austrálii, ktorú minulý týždeň zdolali doma v Poprade 3:1. V poslednom zápase na turnaji vo Fínsku nastúpia Slováci v sobotu o 14.00 h proti Číne.Slováci nastúpili v pozmenenej zostave oproti duelu s Fínskom na viacerých postoch. Austrália začala lepšie a po ese Williamsa viedla 6:2. Slováci sa pri dobrom servise Kohúta dotiahli na 5:7. Austrálčania po kvalitnom príjme dobre útočili a viedli 11:7, ale potom dal eso Ondrovič a znížil na 9:11. Onedlho sa na podaní a v útoku blysol Mlynarčík a znížil náskok súpera na jeden bod - 11:12. Po krásnom zákroku Kriška v poli a ideálnej nahrávke Zaťka bodoval opäť Mlynarčík - 14:15. Slováci sa snažili dobehnúť náskok súpera, ale nedarilo sa im to. Austrália si opäť vypracovala náskok, zvádla aj koncovku a prvý set vyhrala 25:21.V úvode druhého dejstva viedli Slováci 2:1, ale Austrália pri skvelom podaní Williamsa otočila na 5:2. Pri jednom z jeho tvrdých podaní si poranil ruku Turis a namiesto neho prišiel na post libero Ogurčák, ale zranil sa aj on a tak za stavu 4:8 prišiel na tento post Paták. Dlhšie sa nehralo, pretože rozhodcovia museli netradičnú zmenu vyriešiť v zápise. Po pauze získala Austrália dva body a viedla 10:4, ale potom nakopol Slovákov esom striedajúci Palgut, následne sa blokom blysol Lux a Slováci znížili na 8:10. Po ese Mlynarčíka sa slovenskí volejbalisti dostali na rozdiel jedného bodu (13:14), ale potom spravili chybu a na druhom technickom timeoute vyhrávali Austrálčania 16:13. Po bloku Palguta opäť svitla nádej na zvrat - 16:17. Pred koncovkou však získali Austrálčania opäť náskok, po dlhej výmene sa ujali vedenia 22:18 a set napokon vyhrali 25:19.Austrália vstúpila lepšie aj do tretieho setu, keď viedla 7:4. Slováci pritlačili na servise a vyrovnali na 8:8. Hra bola vyrovnaná, oba tímy zbierali bod po bode. Výkon Slovákov sa zlepšoval a pri podaní Kohúta si vypracovali náskok 14:12. Austrália však rýchlo vyrovnala a po spornej lopte strhla vedenie na svoju stranu - 16:15. Paták pri protestoch videl žltú kartu. Austrália potom ťažila z chýb súpera a pred koncovkou viedla 20:16. Slováci ešte zabrali a pri servise Prešinského znížili blokom Mlynarčíka na 19:20. Po dlhej výmene plnej pekných zákrokov v poli vykresal Mlynarčík iskierku nádeje a znížil na 21:22. Následne spravila Austrália chybu v útoku a bolo vyrovnané - 22:22. Ďalšie dva body však získala Austrália, set vyhrala 25:23 a celý duel 3:0.Andrej Kravárik, tréner SR: