Slovenskí volejbalisti nezačali v Haagu dobre, s Českom prehrali 0:3

Svetová liga, Haag - Holandsko:



Slovensko - Česko 0:3 (-16, -23, -17)



Zápas trval: 85 minút. Rozhodovali: Heckford (Ang.) a Akinci (Tur.), 400 divákov.



SR: Bencz 5, Ondrovič 5, Lux 6, Paták 4, Zaťko 4, Prešinský 5, libero Kubš (Mlynarčík 6, Palgut 0, Kriško 4, Tarabus 1, Gavenda 1). Tréner: A. Kravárik.

ČR: Hadrava 10, Beer 4, Holubec 7, Bartoš 4, Janouch 1, Michálek 6, libero Pfeffer (Galabov 18, Zajíček 2, Finger 1, Habr 0). Tréner: M. Falasca.



Ďalší výsledok:

Kórejská republika - Holandsko 0:3 (-21, -16, -16)



Ďalší program I-skupiny:



sobota 17. júna:

Holandsko - Slovensko (18.00)

Česko - Kórejská republika (20.30)



nedeľa 18. júna:

Kórejská republika - Slovensko (15.30)

Holandsko - Česko (18.00)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 17. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na treťom turnaji 2. divízie Svetovej ligy v holandskom Haagu s Českom 0:3 a zaznamenali tretiu prehru v prebiehajúcej súťaži. V sobotu sa zverenci trénera Andreja Kravárika stretnú o 18.00 h s domácim Holandskom, ktoré v piatok zdolalo Kóreu 3:0.Česi si v úvode vytvorili náskok a po útoku Michálka viedli 9:5. Pri podaní Ondroviča znížili Slováci na 7:9. Výkon slovenského tímu rástol a po bloku Zaťka bolo už len o bod 11:12. Stredná pasáž setu však lepšie vyšla Čechom, ktorí po dobrej obrane bodovali z protiútokov a dostali sa do vedenia 17:13. Pred koncovkou dal eso Hadrava a Česi vyhrávali 20:15. Záver bol jasne v réžii českého tímu, ktorý získal prvé dejstvo v pomere 25:16.Začiatok druhého setu bol vyrovnaný, na prvom technickom timeoute viedli Česi 8:6. Slováci sa trápili na prihrávke a zrážali ich aj zbytočné chyby. Súper kazil menej a preto mal mierne navrch. Po dvoch esách Luxa však Slováci skóre otočili a vyhrávali 11:10. Po českom oddychovom čase prišlo tretie eso Luxa za sebou a bolo 12:10. Potom sa však Slováci nevedeli presadiť v útoku a Česi otočili na 14:12. Na ihrisko prišiel Mlynarčík za Bencza a prvýkrát v Svetovej lige dostal šancu aj Tarabus. Pri podaní Galabova navýšili českí volejbalisti náskok na 18:13. Na ihrisku prišiel Kriško za Patáka. Slováci zabojovali a vyrovnali na 18:18, keď bol na servise Zaťko. Oba tímy potom zbierali bod po bode a set dospel do koncovky. Mlynarčík pekným útokom vyrovnal na 22:22, potom mali Slováci šancu na bod z kontry, ale nevyužili ju. Česi napokon vyhrali tesný set 25:23 a viedli 2:0.Začiatok tretieho setu bol v réžii Čechov, ktorí po ese Hadravu viedli 5:1. Slováci už v značne pozmenenej zostave sa trápili a po sérii nevydarených útokov prehrávali 4:12. Celý set bol jasne v réžii Čechov, ktorí ho vyhrali 25:17 a získali do tabuľky tri body.