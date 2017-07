Slovenskí volejbalisti nezískali s Estónskom ani set

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kvalifikácia MS 2018 - 3. kolo, Kortrijk, Belgicko (19.-23. júla)

Slovensko - Estónsko 3:0 (14, 17, 20)

Zápas trval: 71 minút, rozhodovali: Hudík (ČR) a Santi (Tal.), 300 divákov.



SR: Ludha 6, Gavenda 7, Kriško 7, Ondrovič 5, Končal 0, Halanda 2, libero T. Lampart. (Firkaľ 2, M. Petráš 3, Palgut 0, Prešinský 2) Tréner: A. Kravárik.



Estónsko: Kollo 3, Kreek 9, K. Toobal 2, Täht 17, Aganits 1, Venno 15, liberá Rikberg a Losnikov (A. Toobal 1, Tammemaa 6). Tréner: G. Cretu.

Ďalší výsledok:

Bielorusko - Španielsko 2:3 (20, -18, 22, -22, -13)



Priebežná tabuľka:

1. Estónsko 4 3 1 11:4 10

2. Belgicko 3 3 0 9:0 9

3. Nemecko 3 2 1 7:5 5

4. Španielsko 4 2 2 6:9 5

5. SLOVENSKO 4 1 3 3:9 3

6. Bielorusko 4 0 4 3:12 1



Ďalší program turnaja

sobota 22. júla:

20:10 Belgicko - Nemecko



nedeľa 23. júla:

15:30 Španielsko - SLOVENSKO

18:00 Nemecko - Bielorusko

20:40 Estónsko - Belgicko

Kortrijk 22. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali na turnaji 3. kola kvalifikácie MS 2018 v Kortrijku s Etónskom 0:3 a zaznamenali v Belgicku tretí neúspech.Už pred zápasom bolo jasné, že na svetový šampionát, kam sa prebojuje len víťaz skupiny, zverenci Andreja Kravárika postúpiť nemôžu. Slováci, ktorým na turnaji chýba viacero opôr, prehrali v súťažnom zápase s Estónskom prvýkrát od roku 2006. Turnaj zakončia v nedeľu o 15.30 h. proti Španielsku.Estónci mali lepší vstup do zápasu, keď si vypracovali trojbodový náskok 3:0 a 5:2. Súper z Pobaltia dobre podával a po ese Tähta viedol 7:3. Estónci si udržiavali náskok, v strednej pasáži oba tímy kazili servis a hra nemala spád. Potom sa po dobrej obrane dostali k dvom útokom Estónci, oba využili na bod a na druhom technickom timeoute vyhrávali už 16:8. Slováci boli pod tlakom, trápili sa na prihrávke aj v útoku a súper mal set jasne v rukách - 9:18. Estónci nepoľavili a prvý set vyhrali hladko 25:14.V druhom dejstve otočili Slováci z 0:2 na 3:2 po ese Ludhu a mali vyhrávať 5:3, ale o jasný bod ich chybou obrali arbitri. Následne bodovali Estónci pri podaní Tähta a dostali sa do vedenia 8:4. Estónci kvalitne podávali, čím sťažovali súperovi zakladanie útoku. Po dobrej obrane bodoval stredom Kreek a na tabuli svietil stav 13:6. Po Petrášovom ese znížili slovenskí volejbalisti na 9:13, ale obrat sa nekonal, pretože súper znovu poľahky získal sériu bodov a viedol 17:10. Estónci set v pohode dohrali a vyhrali ho 25:17.Začiatok tretieho setu bol najvyrovnanejší zo všetkých a po Kriškovom útoku a Ludhovom bloku bolo 7:7. Estónci potom ťažili z chýb súpera a dostali sa do vedenia 14:10. Nádej na obrat svitla Slovákom, keď znížili na 14:16, ale estónski reprezentanti pri podaní Venna opäť ušli na štyri body - 14:18. V koncovke ešte znížili Slováci z 18:23 na 20:23, keď sa presadil Gavenda, ale Estónci záver zvládli, tretí set vyhrali 25:20 a vďaka triumfu v troch setoch si ešte uchovali šancu na postup.