Slovenskí volejbalisti potvrdili úlohu favorita výhrou s Luxemburskom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kvalifikácia MS v Holandsku (Koog Aan De Zaan)



Slovensko - Luxembursko 3:0 (17, 25, 24)



86 min, rozhodovali: Jankovič (Srb.) a Kozlovskij (Ukr.), 77 divákov.



zostavy:



SR: Paták 6, Prešinský 3, Mlynarčík 10, Chrtiansky 8, Kohút 9, Zaťko 3, libero Kubš (Ondrovič 0, Kriško 3, M. Lux 1, Palgut 2).



Luxembursko: Braas 2, Laevaert 3, J. Lux 8, Maroldt 6, Rychlicki 12, Zuidberg 0, liberá De Castro a Husi (Gajin 0, Stutz 1, Erpelding 0, Angelsberg 0).

ďalší stredajší výsledok:



Rakúsko - Grécko 2:3 (-24, -25, 16, 23, -13)

Ďalší program turnaja:



24. mája - De Koog



20:00 Holandsko - Moldavsko



25. mája - De Koog



15:00 Luxembursko - Rakúsko



17:30 Moldavsko - SLOVENSKO



20:00 Grécko - Holandsko



27. mája - Apeldoorn



15:00 Luxembursko - Moldavsko



17:30 Rakúsko - Holandsko



20:00 SLOVENSKO - Grécko



28. mája - Apeldoorn



14:30 Moldavsko - Rakúsko



17:00 Holandsko - SLOVENSKO



19:30 Grécko - Luxembursko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

De Koog Aan De Zaan 24. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta 2018 nad Luxemburskom 3:0. V utorok v prvom zápase prehrali s Rakúskom 1:3.Na tretí duel na turnaji v holandskom De Koog Aan De Zaan nastúpia Slováci vo štvrtok 25. mája o 17.30 h proti Moldavsku.Slováci nastúpili s dvomi zmenami oproti utorňajšej prehre s Rakúskom. Na poste univerzála začal Mlynarčík, na bloku s kapitánom Kohútom dostal šancu Prešinský. Úvod setu bol vyrovnaný do stavu 11:11, ale potom slovenskí volejbalisti pri podaní Chrtianskeho spravili sériu piatich bodov a zvýšili na 16:11. Slováci dominovali v každej činnosti, tlačili podaním a následne dobre bránili na sieti. Priebeh prvého dejstva mali pod kontrolou a vyhrali ho 25:17. Dominancia v obrane bola vyjadrená aj štatisticky, Slováci mali na konte päť blokov, súper len jeden.V druhom sete sa Luxembursko zásluhou svojej najväčšej hviezdy Rychlického dostali do vedenia 5:2. Luxembursko potom viedlo 11:7, ale Slováci pridali na podaní a v obrane a vyrovnali na 11:11. Potom sa slovenskí volejbalisti dostali do dvojbodového náskoku, ktorý si udržiavali do stavu 20:18, ale potom prišli tri chyby a Luxembursko otočilo na 21:20 vo svoj prospech. Po ese Patáka preklopili Slováci vedenie na svoju stranu - 22:21. V koncovke využili slovenskí reprezentanti tretí setbal, keď servisom pomohol Kohút a dostali sa do vedenia 2:0 - 27:25.V treťom sete viedli Slováci 4:1 a 10:7, ale o náskok prišli a Luxembursko otočilo skóre na 11:10 vo svoj prospech. Slováci potom prehrávali 16:18, ale rýchlo vyrovnali. V koncovke viedli Luxembursko 23:22, ale Chrtiansky esom vybojoval pre svoj tím prvý mečbal (24:23). Duel napokon ukončil esom Kriško, Slováci vyhrali tretie dejstvo 26:24 a celý duel 3:0.