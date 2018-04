Slovenskí volejbalisti prehrali s Tureckom, od baráže ich delil bod

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Henrich Mišovič Foto: TASR- Henrich Mišovič

Kvalifikácia ME do 20 rokov, 2. kolo, G-skupina (Humenné)



Slovensko - Turecko 2:3 (-19, 25, 23, -25, -11)



Zápas trval: 165 minút. Rozhodovali: Goncalves (Port.) a Aghayev (Aze.), 650 divákov.



SR: Goč, Hrtus, Jendrejčák, Marinič, Watzka, Mačuha, liberá Paňko a Kurej (Kudra, Pollák)



hlas (zdroj: www.svf.sk):



Peter Kalný, tréner SR: "Ukázali sme to, čo vieme, ale bohužiaľ to nevyšlo a jedna lopta nás delila od baráže. Medzi dvoma zápasmi v tejto kvalifikácii bol rozdiel. S Gréckom sme museli, s Tureckom sme mohli. Neboli sme pod takým tlakom a predviedli sme výborný volejbal. Napriek prehre je to pozitívna bodka za turnajom čo sa týka hry. Nepostúpili sme na majstrovstvá Európy, bohužiaľ to nie je výnimka posledných rokov. Výkon so silným Tureckom, ktoré môže na veľkých podujatiach siahať ne medailu, si ceníme, myslím, že hráči siahli na dno svojich možností."

Humenné 29. apríla (TASR) - Slovenskí volejbalisti si nezahrajú na tohtoročných majstrovstvách Európy do 20 rokov v Holandsku a Belgicku. Zverenci trénera Petra Kalného prehrali aj druhý zápas 2. kola kvalifikácie v Humennom v dramatickom zápase s favorizovaným Tureckom 2:3.V štvrtom sete mali Slováci mečbal, a ak by ho premenili a vyhrali 3:1, obsadili by v skupine 2. miesto a postúpili do 3. kola kvalifikácie. Víťazmi skupiny sa stali Turci, ktorí postúpili priamo na ME, do baráže ide druhé Grécko.