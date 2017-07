Slovenskí volejbalisti prehrali v druhom zápase prípravy s Bieloruskom

Na snímke vľavo na bloku slovenský reprezentant František Ogurčák, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

2. zápas - piatok 13. júla:



Slovensko - Bielorusko 0:3 (-20, -16, -22)



Zápas trval: 77 minút. Rozhodovali: Sarka a Viktoríni-Lisá, 70 divákov.



SR: Ogurčák 2, Ludha 4, Mlynarčík 6, Halanda 7, Prešinský 7, Končal 0, libero Lampart (Palgut 0, M. Petráš 6, Kriško 6, Firkaľ 3). Tréner: A. Kravárik.



Bielorusko: Kuklinski 12, Busel 5, Miskevich 13, Khmialeuski 5, Marozau 8, Haramykin 4, libero Budziukhin (Audochanka 2, Charapovich 1). Tréner. A. Sinhayeuski.



Andrej Kravárik, tréner SR: "Nastúpili sme s viacerými zmenami oproti prvému zápasu, kým súper hral v rovnakej zostave. Mali sme problémy najmä na príjme a s tým súvisela aj horšia hra v útoku. Prehra mrzí, pretože je dôležité vyhrávať aj v takýchto zápasoch, keď je pomiešaná zostava. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Nechcem sa vyhovárať, ale chalani majú za sebou veľa čo sa týka fyzickej prípravy a dnes sa prejavila aj únava. Na samotnú kvalifikáciu budeme lepšie pripravení a chceme tam odohrať dobrý turnaj. V poslednom zápase nastanú ešte nejaké zmeny, ale najmä chceme vyprofilovať základnú zostavu."



František Ogurčák, smečiar a kapitán SR: "Bielorusi hrali oveľa lepšie ako v prvom zápase, u nás kulminovala únava z dvoch týždňov, ktoré boli náročné a boli sme v tvrdej príprave. Vyhovárať sa na to nechceme, mali sme veľa šancí, aby sme vyhrali prvý set a najmä aj tretí, v ktorom sme viedli 22:19. To by sa nemalo púšťať, keď chceme urobiť nejaké výsledky vo svete. V poslednom zápase chceme vyhrať, aby sme sa do Belgicka dobre naladili."

Púchov 14. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v druhom z troch prípravných zápasov pred 3. kolom kvalifikácie MS s Bieloruskom 0:3. Tretí a posledný duel odohrajú obaja súperi v sobotu taktiež v Púchove o 15.00 h. Baráž o postup na MS 2018 sa uskutoční na budúci týždeň od stredy do nedele v belgickom Kortrijku.Oproti prvému duelu nastúpili Slováci s viacerými zmenami. V prvom sete viedli domáci len na začiatku 5:3, potom mali mierne navrch hostia. Po druhom technickom timeoute si Bielorusi vypracovali štvorbodový náskok a ten si udržali do konca setu, ktorý vyhrali 25:20. Druhý set bol od začiatku v réžii Bielorusov, ktorí lepšie útočili a vypracovali si veľký náskok. Ten bez problémov udržali a vyhrali hladko 25:16. V treťom sete viedli Slováci 12:7 a na druhom technickom timeoute 16:13. Bielorusi vyrovnali na 17:17, ale Petráš blokom získal pre Slovákov opäť mierny náskok (19:17). V koncovke viedli Slováci 22:20, ale Bielorusi pri podaní kapitána otočili na 25:22 a získali aj tretí set. Dodatkový štvrtý set, v ktorom dostali šancu aj Kováč a Gavenda, vyhrali Bielorusi 25:23.