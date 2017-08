Slovenskí volejbalisti prehrali v úvodnom zápase s Čechmi

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu B-skupiny Česko - Slovensko na Majstrovstvách Európy vo volejbale mužov 25. augusta 2017 v Štetíne. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

ME volejbalistov, B-skupina:



Slovensko - Česko 1:3 (-19, 28, -16, -17)



Rozhodovali: Murulo (Est.), Partiainen (Fín.)



zostavy:



Slovensko: Kohút, Lux, Chrtiansky, Zaťko, Mlynarčík, libero Kubš (libero Turis, Ondrovič, Končál, Bencz, Ludha, Petráš, Prešinský)



Česko: Hadrava, Beer, Džavornok, Finger, Holubec, libero Kryštof (libero Pfeffer, Démar, Galabov, Mach, Zajíček, Janouch, Michálek, Zmrhal)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štetín 25. augusta (TASR) - Slovenskí volejbalisti otvorili účinkovanie na majstrovstvách Európy v Poľsku prehrou. Na úvod B-skupiny nestačili v Štetíne na rivala z Česka, s ktorým prehrali v piatok 1:3 na sety. Zverenci Andreja Kravárika nepodali kompaktný výkon, v rozhodujúcich chvíľach sa nevyhli zaváhaniam na podaní ani na blokoch. Česi získali do tabuľky prvé tri body.Slováci majú pred sebou ešte dve stretnutia v skupine. V nedeľu od 17.30 h nastúpia proti držiteľom bronzových medailí z uplynulého šampionátu Talianom a v pondelok na nich v rovnakom čase čakajú Nemci.Úvodný súboj B-skupiny sa od úvodu vyvíjal v prospech Čechov. Tí hrali kompaktne a vďaka dobrým blokom aj úspešným útokom na sieti viedli 8:5. Rozhodujúci okamih prvého setu sa zrodil hneď v ďalšej výmene, najdlhšej v celom dejstve. Bod v nej získali Česi, ktorí pre seba získali aj set v pomere 25:19.Aj druhé dejstvo začali lepšie Česi. Viedli 3:1, zverenci Andreja Kravárika však dokázali vyrovnať na 3:3 a neskôr sa dostali do vedenia 5:4 i 8:5. Slováci sa zlepšili najmä na blokoch, po jednom z nich sa zásluhou Luxa ujali vedenia 13:8. Za stavu 15:10 získal súper tri lopty za sebou a následne dokázal otočiť stav na 18:17. Dramatická koncovka setu však vyznela pre Slovákov, ktorí ho vyhrali 30:28.Ani v treťom sete sa Slovákom nepodarilo zachytiť začiatok a ich súper im postupne unikol na rozdiel piatich bodov (9:4). Česi pod taktovkou trénera Michala Nekolu hrali kompaktne v obrane aj v útoku a naďalej zvyšovali náskok. Tretí set získali pre seba rozdielom deviatich bodov.Zlepšenou hrou na sieti vyšiel Slovákom začiatok štvrtého dejstva, keď si do stavu 6:4 udržiavali dvojbodový náskok. Potom sa karta obrátila, Česi otočili na 7:6 a postupne sa výraznejšie dostávali do vedenia. Triumfovali 25:17.