Slovenskí volejbalisti prehrali v Zlatej Európskej lige s Belgickom

Na snímke zľava Emanuel Kohút, Tomáš Kriško (Slovensko) a Jolan Cox (Belgicko) vo volejbalovom zápase A-skupiny mužov Zlatej európskej ligy Slovensko - Belgicko 30. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko - Belgicko 0:3 (23, 18, 17)



Zápas trval: 79 minút, rozhodovali: Guillet (Fra.) a Porvazník (Bel.), 830 divákov.



Belgicko: Van Walle, Rousseaux, Van De Velde, Valkiers, Groelny, De Beul, liberá Stuer a Ribbens (Pardon, Cox, Lecat, Klinkenberg, D'Hulst). Tréner: A. Anastasi.



SR: Kriško, Kohút, Jančura, Paták, Petráš, liberá Turis a Lampart, (Hriňák, Mlynarčík, Ihnát, Kováč, Prešinský, Macko, Firkal). Tréner: A. Kravárik.

sobota 2. júna: Švédsko - Slovensko (Nyköping, 19.00 h)



streda 6. júna: Estónsko - Slovensko (Rakvere, 19.00 h)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v stredu v Bratislave vo 4. kole skupinovej fázy Zlatej Európskej ligy s Belgickom 0:3. So semifinalistom minuloročných majstrovstiev Európy hrali zverenci Andreja Kravárika vyrovnanú partiu, ale v závere setov mali viac síl hostia.V najbližšom zápase sa Slováci stretnú v sobotu 2. júna v Nyköpingu so Švédskom.Zlatá Európska liga mužov, A-skupina (Bratislava):Lepší vstup Belgicka do zápasu mal za následok rýchle vedenie, Slováci získali prvý bod za stavu 0:3. Hostia si však aj naďalej udržiavali náskok, ale potom zverenci Andreja Kravárika zlepšili najmä servis a stav 18:18 sľuboval dramatickú koncovku. V nej mali napokon lepšie nervy Belgičania, úvodný set vyhrali 25:23.Vyrovnanú partiu hrali obe mužstvá aj v druhom sete, naťahovali sa o každý bod. Za stavu 7:7 po tvrdom servise van de Veldeho išli hostia do vedenia, následne získali aj druhý bod. Dvojgólový náskok si potom udržiavali pomerne dlho, ale v závere sa im podaril trhák a set vyhrali v pomere 25:18.Snaha Slovákov o návrat do zápasu v treťom sete bola poznačená v kľúčových okamihoch nervozitou, najmä pri podaní. Belgičania sa aj vďaka tomu držali v tesnom vedení. V polovici setu bol stav 11:12 v neprospech Slovákov. V závere sa opäť presadil favorit výraznejšie a vyhral o osem bodov.Ďalší program Slovákov v A-skupine: