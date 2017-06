Slovenskí volejbalisti sa rozlúčili s Helsinkami triumfom nad Čínou

Na archívnej snímke sprava Peter Ondrovič, Peter Michalovič (Slovensko). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Svetová liga, 2. divízia - skupina D2 - Helsinki, Fínsko:



Slovensko - Čína 3:1 (20, -17, 12, 21)



Zápas trval: 100 minút, rozhodovali: Gerothodoros (Gréc.) a El Keboub (Alž.), 1034 divákov.



SR: Kohút 10, Bencz 5, Chrtiansky 15, Zaťko 4, Lux 19, Ondrovič 15, libero Paták (Mlynarčík 5, Palgut 0, Prešinský 0). Tréner: A. Kravárik.



Čína: Zhang 6, Rao 7, Tang 13, Rui Li 11, Ji 11, Mao 1, libero Tong (Liu 7, Runming Li 0, Jiang 1, Zhong 5). Tréner: R. Lozano.

Ďalší program turnaja:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 10. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti sa s turnajom 2. divízie Svetovej ligy v Helsinkách rozlúčili úspešne. Po neúspechoch s domácim Fínskom a Austráliou si zverenci Andreja Kravárika poradili s Čínou 3:1 a vyhrali už štvrtý zápas v prebiehajúcej súťaži. Slováci kraľovali na sieti, veď celkovo zaznamenali až 21 blokov, z toho Peter Ondrovič 9. Škvrnou na víťazstve je zranenie kapitána Emanuela Kohúta zo záveru zápasu.Slováci sú so štyrmi víťazstvami a 12 bodmi priebežne na 2. mieste celej 2. divízie za Slovinskom. Majú síce o jeden zápas viac ako niektorí súperi, ale po konci druhých turnajov nemôžu klesnúť nižšie ako na tretiu pozíciu.Z Helsínk sa tím vracia na Slovensko v pondelok a na budúci týždeň sa od piatka do nedele predstaví na poslednom treťom turnaji základnej časti v holandskom Haagu. V hre je stále postup na záverečný turnaj, ktorý sa od 24. do 25. júna uskutoční v austrálskom Gold Coast.Zraneniami sužovaní Slováci nastúpi na libere s Patákom, na smeči s Chrtianskym a Luxom a na "účku" začal Bencz. Po vyrovnanom úvode sa dvomi blokmi a útokom predviedol Lux a Slováci viedli 8:5. Náskok slovenského tímu narástol na päť bodov, keď sa v útoku presadil kapitán Kohút. Slováci veľmi dobre bránili a po bloku Ondroviča vyhrávali už 17:11. Číňania sa potom dotiahli na rozdiel troch bodov (18:21), ale koncovku Slováci zvládli bez problémov a prvé dejstvo vyhrali 25:20, keď sa stredom presadil Ondrovič. Slováci vyhrali v Helsinkách prvý set.Začiatok druhého dejstva bol v réžii ázijského tímu, ktorý po dvoch esách Tanga viedol 8:2. Čína potom vyhrávala 11:3, ale Ondrovič blokom znížil na 6:11. Potom zakončil dlhú výmenu Bencz, Číňania dali aut a bolo 10:15. Oba tímy potom zbierali bod po bode a Slovákom sa nedarilo znížiť päťbodové manko. Druhý set vyhrala Čína v pomere 25:17.V treťom sete mali Slováci raketový štart, keď vyhrávali 4:0 a po bloku Ondroviča 8:3. Zverenci Andreja Kravárika výborne bránili a presadzovali sa z kontier. Pri kvalitnom servise Kohúta bolo už 10:3. Slováci kraľovali na bloku a po 13. v zápase, o ktorý sa postaral Lux, viedli 13:4. Slováci jasne dominovali na palubovke v každej činnosti a náskok zvýšili na 10 bodov. Slováci uštedrili Číne v treťom sete debakel 25:12, keď až 9 bodov získali blokom.Úvod štvrtého setu bol vyrovnaný, ale potom spravili Slováci niekoľko chýb a prehrávali 5:8. Potom sa dvomi blokmi za sebou blysol Ondrovič, Čína dala aut a skóre bolo vyrovnané 9:9. Slováci začali otáčať skóre a po šikovnej ulievke Chrtianskeho viedli 14:13. Skóre sa potom prelievalo zo strany na stranu, potom dal eso Chrtiansky a Slováci viedli 19:17. Následne ukončil dlhú výmenu Lux a bolo 20:17. Za stavu 18:20 si podvrtol členok Kohút a kapitána slovenského tímu nahradil na ihrisku Prešinský. Koncovku Slováci bez problémov zvládli a štvrtý set vyhrali 25:21.Sobota 10. júna17.00 Fínsko - Austrália