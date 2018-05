Slovenskí volejbalisti si z Belgicka odnášajú bod

Jakub Hriňák, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zlatá Európska liga mužov, A-skupina (Aalst):



Belgicko - Slovensko 3:2 (22, 17, -22, -25, 13)



Zápas trval: 134 minút, rozhodovali: Nederhoed (Hol.) a Herbots (Bel.), 830 divákov.



Belgicko: Van Walle 17, Rousseaux 11, Van De Velde 15, Valkiers 4, Groelny 17, De Beul 5, liberá Stuer a Ribbens (Peeters 1, Cosemans 0, Cox 3, Lecat 0, Klinkenberg 2). Tréner: A. Anastasi.



SR: J. Hriňák 1, Paták 22, Macko 4, M. Petráš 24, Kriško 20, Prešinský 8, libero Turis (Lamanec 0, Jančura 0, Ihnát 0, Firkaľ 1). Tréner: A. Kravárik.



Druhý výsledok A-skupiny:



Estónsko - Švédsko 3:1 (22, -18, 23, 17)



Tabuľka A-skupiny:



1. Estónsko 3 3 0 9:3 9



2. Belgicko 3 2 1 7:6 5



3. SLOVENSKO 3 1 2 6:7 4



4. Švédsko 3 0 3 3:9 0

Ďalší program Slovákov v A-skupine:



streda 30. mája: Slovensko - Belgicko (Bratislava, 20.00 h)



sobota 2. júna: Švédsko - Slovensko (Nyköping, 19.00 h)



streda 6. júna: Estónsko - Slovensko (Rakvere, 19.00 h)

Aalst 27. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v 3. kole skupinovej fázy Zlatej Európskej ligy na palubovke favorizovaného Belgicka tesne 2:3.So semifinalistom minuloročných majstrovstiev Európy hrali zverenci Andreja Kravárika v Aalste v sobotu večer vyrovnanú partiu, keď prehrali až v piatom sete tesne 13:15. V štvrtom kole A-skupiny privítajú už v stredu 30. mája Belgicko na domácej pôde v bratislavskej AEGON Aréne (20.00 h).Slováci nemali dobrý úvod, keď prehrávali 0:4. Potom znížil Petráš na 5:6, ale ďalšie momenty patrili domácim Belgičanom, ktorí si vybudovali náskok 16:10. Tréner Kraváril medzitým spravil zmeny, keď na ihrisko poslal Jančuru a Lamanca. Belgičania vyhrávali už 20:13, ale slovenskí volejbalisti sa ešte dostali do hry o set. Pri podaní Patáka znížili na 18:21 a v koncovke na 22:24. Ďalší bod však získali domáci a prvý set vyhrali 25:22.Druhé dejstvo odštartovali Slováci podstatne lepšie a po Patákovom útoku viedli 10:8. Tesný náskok však stratili pred polovicou setu, keď Belgičania otočili z 12:13 na 16:13 a položili základ úspechu v druhom sete. Slovenskí volejbalisti kopili množstvo chýb, čím domácim uľahčovali situáciu. Záver bol jasne v réžii domácich, ktorí vyhrali set 25:17.Tretie dejstvo patrilo slovenským volejbalistom. Po útoku Patáka vyhrávali 9:7 a hoci Belgičania vyrovnali na 9:9, druhá polovica bola v réžii zverencov Andreja Kravárika. Pri výbornom podaní Petráša si vypracovali náskok 18:12 a položili tým základ úspechu. Domáci ešte hrozili, znížili na rozdiel dvoch bodov, ale koncovku Slováci ustáli najmä vďaka kvalitným útokom Petráša a Patáka a set vyhrali 25:22.V štvrtom sete viedli domáci volejbalisti 11:7, ale Kriško znížil na 11:10. V polovici setu to nevyzeralo so Slovákmi dobre, keď za protesty dostal červenú kartu Paták, prehrávali už 13:17. Ale nevzdali sa a náskok súpera postupne znižovali. Definitívne ho zmazali po ese Petráša, ktorý vyrovnal na 20:20. V závere mali Slováci dva setbaly za stavu 24:22, ale Belgičania oba odvrátili a dokonca sa dostali k mečbalu. Dva útoky Patáka však preklopili misky váh na slovenskú stranu, keď tréner Kravárik poslal takticky na servis Ihnáta. Slováci napokon vyhrali štvrté dejstvo 27:25 a vyrovnali na 2:2.V piatom sete viedli Belgičania 9:6, ale Paták vyrovnal na 9:9. V dramatickom závere mali napokon viac šťastia belgickí volejbalisti, keď tajbrejk vyhrali najtesnejším rozdielom 15:13.