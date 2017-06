Slovenskí volejbalisti zakončili Svetovú ligu prehrou s Kóreou

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Svetová liga, Haag - Holandsko:

SLOVENSKO - Kórejská republika 2:3 (-18, 18, -18, 20, -7)



Zápas trval: 129 minút. Rozhodovali: Stahl (USA) a Heckford (Ang.), 500 divákov.



SR: Bencz 19, Kriško 6, Ondrovič 10, Lux 8, Zaťko 2, Prešinský 7, libero Kubš (Palgut 1, Mlynarčík 1, Gavenda 11, Tarabus 0). Tréner: A. Kravárik.



Kórea: Lee Kang-Won 20, Shin Yung-Suk 8, Yoo Yoon-Sik 10, Park Sang-Ha 10, Jung Jiseok 3, Hwang Taekeui 1, libero Oh Jae-Seong (Lee Siwoo 1, Song-Hui Chae 1, Choi Hong-Suk 2, Lee Min-Gyu 1). Tréner: H. Kim.

Haag 18. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa so Svetovou ligou 2017 rozlúčili tesnou prehrou. Zverenci trénera Andreja Kravárika podľahli vo svojom poslednom zápase na treťom turnaji v holandskom Haagu Kórejskej republike 2:3. Bol to vôbec prvý vzájomný duel oboch tímov.V deviatich dueloch SL vybojovali Slováci štyri víťazstvá a získali 13 bodov. V dvanásťčlennej tabuľke 2. divízie im patrí priebežne 7. miesto, ale o jednu priečku nižšie ich v prípade zisku minimálne bodu môžu odsunúť Česi, ktorí nastúpia proti domácemu Holandsku.Postup na záverečný turnaj Final Four, ktorí sa 24. a 25. júna uskutoční v austrálskom Gold Coast, si vybojovali Slovinsko, Holandsko, domáca Austrália a Japonsko. Dvoch z týchto súperov, Austrália a Japoncov zdolali Slováci na prvom turnaji v Poprade.Lepší začiatok mala Kórea, ktorá viedla 7:4, ale Prešinský esom a Ondrovič blokom zariadili vyrovnanie na 7:7. Dobrou obranou a servisom si však potom ázijský tím vybudoval päťbodový náskok - 13:8. Na druhom technickom timeoute bolo 16:11 pre Kóreu. Ázijčania dobre prihrávali a následne útočili, čím nedovolili Slovákom znižovať manko. Pred koncovkou vyhrávala Kórea 20:15 a vedenie si bez problémov udržala až do konca, keď prvý set vyhrala 25:18. Na začiatku druhého setu viedli Slováci 4:1 po bloku Zaťka, ale o náskok hneď prišli. Namiesto Kriška prišiel na ihrisko Gavenda. Prvý útok nového muža na ihrisku súper zablokoval, ale Gavenda dal potom eso a pri jeho servise sa Slováci dostali vďaka Benczovi do vedenia 8:5. Dobrým side-outom si slovenskí volejbalisti udržiavali náskok - Lux z doskoku upravil na 13:10. Svoj náskok zvýšili Slováci potom na 16:11. V závere sa blokom prezentoval Ondrovič a bolo 21:15. Set blokom ukončil Prešinský a zverenci Andreja Kravárika ho vyhrali takisto ako Kórea prvý 25:18.Úvod tretieho dejstva bol vyrovnaný a hral sa kvalitný volejbal. Na prvom technickom timeoute mala mierne navrch Kórea (8:6). Slováci zareagovali rýchlo a Bencz po peknej spolupráci so Zaťkom vyrovnal na 10:10. V polovici setu robili menej chýb kórejskí volejbalisti a preto získali náskok 17:13. Pri podaní Ondroviča znížili Slováci na 17:18, ale záver setu vôbec nezvládli a prehrali ho 18:25. Vo štvrtom sete Slováci dvakrát zmazali trojbodové manko - najskôr z 2:5 a potom zo 6:9. Pokračovalo sa vo vyrovnanom tempe a Bencz upravil na 12:12. Kórea potom viedla 16:14, ale Slováci ubránili útok a vyrovnali na 17:17. To ich nakoplo a po bloku Ondroviča a presnom útoku Bencza viedli 21:19. Potom sa blokom blysol Prešinský a bolo 22:19. V závere ukázali slovenskí volejbalisti parádny volejbal a vybojovali tajbrejk. Set ukončil blokom Gavenda (25:20) po akcii, ktorej prechádzali krásne zákroky Kriška a Kubša v poli. Piaty set patril Kórejčanom, ktorí viedli 6:1 a pri zmene strán 8:2. Veľkú stratu Slováci nedohnali a tajbrejk prehrali 7:15.