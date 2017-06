Slovenskí volejbalisti zdolali Japonsko 3:0

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Svetová liga volejbalistov, B-skupina II. divízie, piatok:

Slovensko - Japonsko 3:0 (20, 20, 25)

83 minút, rozhodovali: Pierobón (Arg.), Ivanov (Bul.), 1500 divákov



Slovensko: Bencz, Kohút, Ondrovič, Paták, Chrtiansky, Zaťko, libero Kubš (Kriško, Palgut, Lux)



Japonsko: Fukatsu, Dekita, Yanagida, Yamada, Ri, Asano, liberá Ide a Tsuruda (Ishikawa, Suzuki, Fujii, Jamauči, Otake)

ďalší výsledok:

Austrália - Portugalsko 3:2 (-21, 20, 18, -22, 18)



zostávajúci program turnaja B-skupiny II. divízie:

sobota 3. júna:

15.00 Japonsko - Portugalsko

18.00 Slovensko - Austrália



nedeľa 4. júna:

15.00 Austrália - Japonsko

18.00 Slovensko - Portugalsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 2. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom piatkovom prvom zápase B-skupiny II. divízie Svetovej ligy nad Japonskom 3:0. Domáci reprezentanti sa v Poprad aréne predviedli koncentrovaným výkonom a do turnaja vstúpili cenným víťazstvom.Slováci odohrajú ďalší zápas v sobotu od 18.00 h proti Austrálčanom, Japonci nastúpia v rovnaký deň od 15.00 h proti Portugalcom.Slováci sa po vyrovnanom úvode dostali do hernej pohody. Od stavu 3:3 ušli súperovi na 8:4 po úspešnom bloku. Štvorbodový náskok postupne zvýšili a zásluhou úspešného smeču Chrtianskeho sa dostali do vedenia 21:14. Japonci ešte zdramatizovali záver prvého setu, keď využili viacero chýb súpera, ale koncovka patrila domácim. Smeč Patáka ukončil prvý set, ktorý Slováci získali na 20.Japonci vstúpili do druhého setu koncentrovane, robili menej chýb, ale slovenský tím pokračoval v zodpovednom výkone. Domáci reprezentanti sa od stavu 8:8 ujali vedenia, ktoré už súper nedokázal stiahnuť. Za stavu 19:17 zakončil jednu z najkrajších výmen zápasu smečom Bencz a jeho tím vyhral aj ďalší set rozdielom piatich bodov.Úvod tretieho patril japonským hráčom. Tí boli odvážnejší na sieti a výrazne zlepšili aj príjem. Slováci sa dostali do stavu 6:5, ale odpor súpera nezlomili ani pri 13:12. V dramatickom dejstve viedli Japonci 25:24, ale slovenský tím dokázal skóre otočiť a prvý zápas vyhral bez straty setu.