Slovenskí volejbalisti zdolali Portugalsko 3:0 v B-skupine II. divízie

Na snímke radosť hráčov Slovenska v zápase základnej časti B-skupiny Svetovej ligy mužov vo volejbale Slovensko – Portugalsko v Poprade 4. júna 2017. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Na snímke vpravo smečuje hráč Slovenska Matej Patak, zľava bránia hráči Portugalska Phelipe Martins a Miguel Tavares Rodriguez v zápase základnej časti B-skupiny Svetovej ligy mužov vo volejbale Slovensko – Portugalsko v Poprade 4. júna 2017. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Na snímke hráči Slovenska, sprava Peter Mlynarčík a Matej Kubs a Peter Mlynarčík v zápase základnej časti B-skupiny Svetovej ligy mužov vo volejbale Slovensko – Portugalsko v Poprade 4. júna 2017. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Svetová liga volejbalistov, B-skupina II. divízie, nedeľa:



Slovensko - Portugalsko 3:0 (20, 23, 19)



zápas trval 68 minút



zostavy:



Slovensko: Kohút, Mlynarčík, Lux, Paták, Zaťko, Prešinský, libero Kubš (Bencz, Ondrovič, Palgut, Ogurčák)



Portugalsko: Cveticanin, M. Ferreira, A. Ferreira, Simoes Rodrigues, libero Casas (Violas, Martins, Sequeira)

ďalší výsledok:



Austrália - Japonsko 1:3 (-18, 17, -21, -22)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 4. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo volejbale zvíťazili aj v treťom zápase B-skupiny II. divízie Svetovej ligy, keď si s Portugalskom poradili výsledkom 3:0 na sety. Zápas sledoval priamo v Poprad aréne aj prezident SR Andrej Kiska. Slováci dosiahli na domácom turnaji plný bodový zisk a priebežne sú na čele celej II. divízie. Vo Svetovej lige budú pokračovať turnajom v Helsinkách (8.-10.júna), na ktorom sa stretnú s domácim Fínskom, Čínou a Austráliou.Slovenskí reprezentanti chceli domáci turnaj zakončiť víťazstvom a za týmto cieľom išli od prvých minút. V prvom sete si udržiavali tesný náskok, pričom Portugalci mali problémy najmä na príjme. V závere prvého dejstva Portugalci pokazili niekoľko jednoduchých lôpt a domáci tím sa ujal vedenia 1:0.Kvalitný servis bol silnou zbraňou slovenského tímu aj v druhom dejstve, no jeho úvod vyšiel lepšie Portugalcom. Tí zlepšili príjem i zakončenie a náskok si udržiavali až do stavu 8:8. V ďalšom priebehu sa tímy striedali v náskoku a divákov bavili viacerými podarenými akciami. Slováci postupne prevzali taktovku, viackrát sa dostali do dvojbodového náskoku, ale Portugalci sa doťahovali najmä vďaka viacerým úspešným smečom. Záver druhého setu vyšiel lepšie Slovákom, ktorý po úspešnom bloku Luxa získali náskok 2:0.Aj úvod tretieho dejstva bol vyrovnaný, no domáci sa opäť postupne dostali do vedenia. Portugalcom viackrát nevyšiel servis, naopak slovenský tím bez väčších problémov kontroloval náskok. Portugalci sa nevzdávali, ale dopúšťali sa aj viacerých chýb. Zápas napokon ukončil úspešný slovenský dvojblok.