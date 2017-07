Slovenskí volejbalisti zdolali Španielov, skončia najhoršie štvrtí

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kvalifikácia MS 2018 - 3. kolo, Kortrijk, Belgicko (19.-23. júla)

Slovensko - Španielsko 3:1 (19, -20, 29, 24)



Zápas trval: 117 minút, rozhodovali: Nastase (Rum.) a Ivanov (Bul.), 165 divákov.



SR: Ondrovič 4, Mlynarčík 6, Kriško 18, Prešinský 9, Palgut 2, Halanda 6, liberá Vitko a T. Lampart (Firkaľ 4, M. Petráš 13, Končal 1, Ludha 4) Tréner: A. Kravárik.



Španielsko: Almansa 6, Fernandez Valcarel 12, Osorio 3, Noda 4, Vigil 14, Trinidad 2, liberá Ruiz Posadas a Fernandez Martinez (F. Ruiz 7, Gonzalez 8, Colito 6, De Amo 0). Tréner: F. Muňoz.

Priebežná tabuľka:

1. Belgicko 4 4 0 12:0 12

2. Estónsko 4 3 0 11:4 10

3. SLOVENSKO 5 2 3 6:10 6

4. Nemecko 3 2 1 7:5 5

5. Španielsko 5 2 3 7:12 5

6. Bielorusko 4 0 4 3:12 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kortrijk 23. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti vyhrali vo svojom poslednom zápase na turnaji 3. kola kvalifikácie majstrovstiev sveta v belgickom Kortrijku nad Španielskom 3:1 a v tabuľke neskončia horšie ako na štvrtom mieste. Zverenci Andreja Kravárika z piatich duelov dva vyhrali a nechali za sebou Španielov aj Bielorusov, čo je vzhľadom na skutočnosť, že v tíme chýbajú viaceré opory, dobrý výsledok.V prípade zaváhania Nemcov s Bieloruskom môžu skončiť Slováci aj tretí. O postup na svetový šampionát sa večer stretnú Belgičania a Estónci, domácim stačia dva sety.Slováci mali lepší začiatok, boli obetavejší v poli a presnejší v útoku. Po dobrých akciách smečiarov Halandu a Kriška vyhrávali 8:4. Potom sa kvalitným podaním prezentoval Ondrovič a slovenskí volejbalisti po úspešnom trojbloku viedli 13:8. Španieli sa veľmi ťažko presadzovali proti výbornej slovenskej obrane a po ďalšom trojbloku bolo už 15:9 pre Kravárikov tím. Španieli potom pritlačili na servise a znížili na 16:18, ale Slováci opäť zapli v obrane a po dvoch blokoch vyhrávali 20:16. V koncovke po dlhej výmene bodoval Mlynarčík, z doskoku sa presadil Halanda a Slováci viedli 23:17. V prvom sete nazbierali slovenskí volejbalisti šesť blokov a vyhrali ho 25:19.Úvod druhého set bol vyrovnaný. Španieli síce dvakrát viedli o dva body, ale Slováci manko rýchlo zmazali. Potom sa však Osorio blysol esom a dostal tím z Pyrenejského polostrova do vedenia 13:10. Na druhom technickom timeoute mali Španieli stále trojbodový náskok (16:13). Slováci sa ešte raz dostali na rozdiel bodu, ale koncovku patrila Španielom, ktorí vyhrali druhé dejstvo 25:20.Do tretieho setu nastúpili Slováci na ihrisku s Končalom, Petrášom a Firkaľom. Skóre sa menilo ako na hojdačke, Slováci viedli 6:5, potom prehrávali 6:8 a opäť vyhrávali 9:8. Pokračoval tuhý boj o každú loptu, v polovici setu mali navrch Slováci a viedli 15:13, ale Španieli bleskovo skóre vyrovnali a dokonca sa dostali do vedenia 18:16. Dráma pokračovala a po Ondrovičovom bloku bolo skóre znovu vyrovnané - 19:19. V koncovke prehrávali Slováci 21:23, ale po Končalovom bloku vyrovnali na 23:23. V dramatickej koncovke odvrátili Slováci dva setbaly a využili svoj piaty, keď Petráš za stavu 29:29 zaznamenal dve esá za sebou. Slováci vyhrali set 31:29 a dostali sa do vedenia 2:1.Španieli začali lepšie štvrtý set a pri podaní Trinidada si vypracovali náskok 8:4. Po Ludhovom bloku prehrávali Slováci o dva body (7:9) a neskôr už len o bod (10:11), ale potom vlastnými chybami opäť pustili súpera do štvorbodového náskoku a na druhom technickom timeoute prehrávali 12:16. Slováci pri kvalitnom podaní Petráša vyrovnali na 16:16 a dostali sa späť do hry o set. Ďalšie lopty však lepšie zvládli Španieli a pred koncovkou vyhrávali 21:17. Slováci ešte zapli a po bloku Petráša znížili na 21:22. V koncovke prehrávali Slováci 22:24, ale potom si slovo zobral Ludha a pri jeho skvelom servise Slováci stav otočili, keď slovenský blokár ukončil duel esom. Štvrtý set vyhrali Slováci 26:24, celý duel 3:1 a dostali sa v tabuľke pred Španielov.