Slovenskí výskumníci majú obnovený prístup k vedeckým databázam

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenskí vedci už majú obnovený prístup k vedeckým databázam, ktoré nemohli využívať od začiatku tohto roka pre nepodpísanie dohody o prístupe zo strany ministerstva školstva. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu školstva. Vedci nemohli využívať databázy, ktoré spravuje spoločnosť Elsevier.Prístupy do databáz mali byť pôvodne obnovené do konca minulého týždňa. "vysvetlilo ministerstvo školstva. Z tohto dôvodu boli prístupy obnovené až dnes.Zabezpečovaním prístupov k elektronickým informačným zdrojom pre akademickú komunitu na Slovensku je poverená priamo riadená organizácia ministerstva školstva Centrum vedecko-technických informácií SR. Prístupy do vedeckých databáz sú na Slovensku už dlhodobo realizované prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to v celkovej výške niekoľko miliónov eur ročne.