Slovensko a Omán majú priestor na spoločný výskum, tvrdí P. Pellegrini

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Maskat 15. októbra (TASR) – Medzi slovenskými a ománskymi univerzitami existuje veľký potenciál nielen na štandardnú výmenu študentov, ale aj v spoločných výskumných projektoch. Po dnešnej návšteve Univerzity sultána Kábusa v ománskej metropole Maskat na to upozornil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.Vyzdvihol napríklad výskumný projekt v oblasti nových technológii hlbinného vŕtania eFusion Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), čo je pre Omán ako krajinu ťažiacu ropu a plyn dôležitá oblasť. Celkovo sú členmi delegácie predstavitelia troch slovenských univerzít, okrem TUKE aj Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity.priblížil Pellegrini. Takéto fondy už má Slovensko podľa neho dva, s Izraelom a americkým štátom Virgínia.vysvetlil.Štvordňová pracovná návšteva slovenskej delegácie sa uskutočňuje na pozvanie ománskej princeznej Moni bint Fahad bin Mahmoud Al Said, s ktorou Pellegrini už počas prijatia na Slovensku v máji tohto roka diskutoval o spolupráci v oblasti vysokých škôl a vedy. Stretol sa s ňou aj dnes na ománskej univerzite.priblížila po stretnutí princezná. Priestor na spoluprácu, na ktorej by mohli mať záujem obidve krajiny, je podľa nej aj v udržateľnej energii, vodnom hospodárstve či zdravotníctve.Práve na oblasť zdravotníctva poukázal aj Pellegrini. Omán podľa neho v blízkej dobe chystá zmenu z bezplatného na systém platený formou poistenia, tak ako je to aj na Slovensku.doplnil vicepremiér.