Slovensko bude chutiť gurmánskymi špecialitami

Bratislava 26. januára (OTS) - Účastníci sa stanú gurmánmi v 37 reštauráciách vo všetkých krajoch po celom Slovensku. Najväčšie zastúpenie má už tradične Bratislavský kraj, kde je prihlásených 14 reštaurácii, v Košickom 7 a v Trnavskom 6 reštaurácii.Zapojené reštaurácie ponúkajú gastronomickým nadšencom festivalové menu, ktoré pozostáva z troch jedál: Naše ikonické jedlo, Chute regiónov a Kuchárová voľba. Kuchári sa snažia predviesť vo svojom umení, tak aby charakterizovali danú reštauráciu, s dôrazom na použitie lokálnych a sezónnych surovín a mnohí využívajú aj rodinné recepty s dlhoročnou tradíciou. Návštevníci festivalu tak napríklad znovuobjavia recepty zo sladkovodných rýb, ochutnajú mäská z domáceho chovu, strukoviny pripravené ako pyré či prach z červenej repy. Zistia ako chutí tapenáda, zaúdená mušľa, amuse bouche, ibérico, hľuzovka, daniel na brusniciach, ravioli s údeným úhorom, teľací chrbát sous vide na smržovej omáčke, hokaido knedličky so sezamom, kuracia huspenina, či sedánové pyré.“ hovorí, riaditeľ festivalu a vydavateľ gastronomického sprievodcu Gurman na Slovensku. Najlepšie festivalové reštaurácie Afrodita Chateau Čereňany, Villa Rosa v Dunajskej Strede a Fou Zoo v Bratislave, ktoré získali Zlaté vidličky a ich kuchári patria medzi gastronomickú špičku, pripravia až štvorchodové menu. Ďalšou novinkou Zimného festivalu jedla sú „Champagne POMMERY víkendy“, kedy vybrané reštaurácie budú v jednotlivých mestách podávať k menu navyše 2 poháre šumivého vína, čím sa festival stane ešte exkluzívnejší. V sprievodnom programe nájdete aj gastronomický ples na Donovaloch, ale aj špeciálny kurz varenia s dvojnásobným kuchárom roka Igorom Čehym.Festivalové dianie sa netýka len Bratislavy, hoci tam je do neho pochopiteľne zapojených najviac reštaurácií. Nechýbajú však ani podniky v Modre, po tri reštaurácie nájdete aj v Piešťanoch, či Žiline. Kto má záujem môže si aj pocestovať. Tí, ktorí obľubujú pohodlie a chcú v jeden deň ochutnať jedlá vo viacerých reštauráciách, navštíviť vinárstva, môžu sadnúť na populárne Gurmán busy. Čaká ich gastronomická jazda, osobné stretnutia so šéfkuchármi, ale najmä kolektív ľudí, ktorí majú rovnakého koníčka.Degustácie sa dajú kúpiť už od 1. decembra a už teraz je viac ako 25 percentný nárast záujemcov. Viac informácií o Zimnom festivale jedla nájdete na oficiálnom webe www.zimnyfestivaljedla.sk , prostredníctvom ktorého bude prebiehať aj predaj poukážok, Gurman busov a darčekových poukážok.