Slovensko bude hrať proti Anglicku, Rusnák: Dá sa s nimi hrať

Na snímke hráči Slovenska, zľava hore Milan Škriniar, Ján Greguš, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Tomáš Hubočan a Martin Dúbravka. Dole zľava Peter Pekarík, Ondrej Duda, Róbert Mak, Marek Hamšík a Vladimír Weiss v kvalifikačnom zápase na MS 2018 Litva - Slovensko 10. júna 2017 vo Vilniuse. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

ME 2017 futbalistov do 21 rokov - A-skupina - 2. kolo:



Slovensko - Anglicko /pondelok 19. júna, 18.00 h, Kolporter Arena, Kielce, TV Dajto/



rozhodcovia: Gediminas Mažeika - Vytautas Šimkus, Vytenis Kazlauskas (všetci Lit.)



ďalší zápas A-skupiny:



pondelok 19. júna, 20.45, Lublin:

Poľsko - Švédsko



tabuľka A-skupiny:



1. Slovensko 1 1 0 0 2:1 3

2. Anglicko 1 0 1 0 0:0 1

3. Švédsko 1 0 1 0 0:0 1

4. Poľsko 1 0 0 1 1:2 0

Kielce 18. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa na víťazstvo nad poľskými rovesníkmi v A-skupine majstrovstiev Európy pokúsia nadviazať proti anglickým. Tí na zverencov Pavla Hapala čakajú v pondelok od 18.00 SELČ v Kolporter Arene v Kielciach, v ďalšom zápase druhého hracieho dňa "áčka" sa v Lubline o 20.45 h stretnú Poliaci so Švédmi.Do šampionátu vstúpilo spomedzi tohto kvarteta najlepšie práve Slovensko, ktoré zdolalo Poľsko 2:1, zatiaľ čo Švédsko a Anglicko sa rozišli bez gólov.zdôraznil Albert Rusnák. Ofenzívny stredopoliar bol v Anglicku kmeňovým hráčom Manchestru City a hosťoval v Oldhame Athletic i Birminghame City.Stredný obranca Ľubomír Šatka na rozdiel od Rusnáka nehral v prvom zápase na záverečnom turnaji, ale z klubovej stránky má k pondelňajšiemu súperovi najbližšie. Na druhú polovicu uplynulej sezóny si ho síce vypožičala fortunaligová Dunajská Streda, no po vypršaní hosťovania sa vráti do Newcastlu United, ktorý postúpil do najvyššej súťaže. Na ostrovoch si vyskúšal tiež krátke pôsobenie v Yorku City.poukázal Šatka na niektoré zbrane protivníka.Takisto náhradný brankár Marek Rodák nadobudol skúsenosti v tamojších nižších súťažiach, ako kmeňový futbalista Fulhamu sa zastavil vo Farnborough, Wellingu či Accringtone Stanley. Dres Fulhamu si z tímu pod trénerským vedením Adriana Boothroyda oblieka útočník Cauley Woodrow.Anglicko má na konte dva tituly majstra Európy tejto vekovej kategórie z rokov 1982 a 1984. Na záverečnom turnaji je šiestykrát za sebou, v minulých troch prípadoch však neprešlo skupinovou fázou. V roku 2009 podľahlo vo finále v Nemecku, o dva roky skôr skončilo v semifinále. Slovensko zažíva svoju druhú účasť medzi elitou, pri jedinej predchádzajúcej v roku 2000 zvíťazilo nad Anglickom 2:0.sa, naopak, darilo v kvalifikácii ME 2004, slovenských vrstovníkov zdolali 4:0 v Trnave, resp. 2:0 v Sunderlande.povedal Stanislav Lobotka. Defenzívneho záložníka vyhlásila Európska futbalová únia (UEFA) za najlepšieho hráča úvodného súboja. Rusnák očakáva obdobnú konfrontáciu ako s Poľskom:Tréner Hapal pracuje s kompletným 23-členným kádrom.uviedol český kouč.Litovec Gediminas Mažeika bude mať stretnutie v rukách v úlohe hlavného rozhodcu, na čiarach mu pomôžu krajania Vytautas Šimkus a Vytenis Kazlauskas. TV Dajto odvysiela duel v priamom prenose.