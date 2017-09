Slovensko by malo mať ucelenú právnu ochranu obetí trestných činov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovensko by malo mať ucelenú a komplexnú právnu úpravu práv obetí trestných činov. Nový zákon pripravilo ministerstvo spravodlivosti, snaží sa tak zastrešiť podľa neho dôležitú a citlivú problematiku, ktorá je roztrúsená vo viacerých právnych normách. Nový zákon poslanci dnes posunuli do druhého čítania.Cieľom je zvyšovať prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí ho potrebujú. Slabší by mali byť lepšie chránení.priblížila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Ministerstvo chce zaviesť do právneho poriadku nové pojmy obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ktoré dnes absentujú. Vzniknúť má katalóg práv obete trestného činu a vymedzí sa rozsah služieb odbornej pomoci. Obetiam ich majú poskytovať špecializované subjekty financované štátom.Obete majú mať v prvom rade právo na informácie, tie by mali byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Právna norma určuje rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé organizácie povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Katalóg práv a služieb garantuje obetiam aj právo na poskytnutie odbornej pomoci.Rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete, ako napríklad deti či zdravotne postihnutí. Medzi práva obetí trestných činov má patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou či právo na finančné odškodnenie.Ministerstvo vychádza z konceptu, že služby pre obete by mali byť poskytované pod jednou strechou - od právneho cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Návrh predpokladá akreditáciu organizácií, ktoré ich budú poskytovať. Rezort tým chce zaručiť istú kvalitu ich činnosti.Dodržiavanie podmienok má podliehať kontrole. Akreditované inštitúcie nemá ministerstvo financovať priamo, ale cez mechanizmus podobný dotačnému. Informácie o poskytnutej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Verejný má byť aj novozavedený register akreditovaných subjektov.Rezort do návrhu zapracoval aj záväzky Slovenska vyplývajúce z európskej legislatívy. Návrh preberá aj doterajšiu právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, tu reaguje aj na požiadavky z praxe. Napríklad chce docieliť, že ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a neodkazovať už v tejto veci na civilné konanie.