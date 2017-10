Slovensko by malo vyslať do Iraku do 25 príslušníkov ozbrojených síl

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 4. októbra (TASR) – Slovensko by malo vyslať do Iraku najviac 25 príslušníkov Ozbrojených síl SR na plnenie úloh NATO (Training Capability Building –Iraq – NTCB-I). Vláda dnes schválila návrh ministra obrany Petra Gajdoša (nominant SNS) a zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD). Premiér Robert Fico (Smer-SD) ho má následne predložiť Národnej rade SR.V materiáli sa uvádza, že prezident SR Andrej Kiska na stretnutí hláv štátov a vlád členských štátov NATO v Bruseli v máji tohto roka ponúkol príspevok Slovenska na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Iraku v rozsahu vymedzenom uznesením vlády SR.Príslušníci ozbrojených síl budú výhradne plniť tzv. výcvikové úlohy zahŕňajúce výcvik, poskytovanie poradenstva a asistenciu pri budovaní kapacít irackých obranných a bezpečnostných síl na území Iraku v oblasti manuálneho, mechanického odmínovania a opráv sovietskej techniky v jej vlastníctve.NATO pôsobí v Iraku na základe žiadosti irackej vlády a následného rozhodnutia Varšavského summitu NATO z roku 2016, a to od januára 2017 v rámci nebojovej aktivity NATO. Cieľom tejto aktivity je poskytovať poradenstvo a výcvik irackému vojenskému personálu. Na podporu aktivít v Irackej republike pôsobí v Bagdade tím NATO.Výcvikovo-poradenské činnosti uskutočňujú tímy inštruktorov jednotlivých členských krajín NATO, ktorí zabezpečujú realizáciu špecifického asistenčného balíka na budovanie obranných kapacít Irackej republiky. Prvé výcvikovo-poradenské aktivity, najmä v oblasti boja proti nástražným výbušným systémom, ktoré sú spolu s odmínovaním jednou z priorít, sa začali vo februári tohto roka. Iracká strana prejavuje tiež záujem o výcvik pri údržbe sovietskej techniky v jej vlastníctve.