Slovensko by si podľa A. Baránika zaslúžilo novú ústavu

Na snímke poslanec Alojz Baránik. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovensko by si zaslúžilo novú ústavu. Myslí si to poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Baránik.uviedol pre TASR v súvislosti s 25. výročím prijatia Ústavy SR.Nová ústava by podľa Baránika mala zásadne vyriešiť problém, že "deľba moci na súdnu, výkonnú a zákonodarnú existuje len formálne a že žiadna z nich nenesie reálnu zodpovednosť voči ľudu". To je podľa Baránika vidieť napríklad pri hlasovaní v Národnej rade o vládnych návrhoch alebo pri rozhodovaní vysokých súdov vo veciach, na ktorých má vládna garnitúra záujem.Za vôbec najväčší problém ústavy považuje Baránik vyčlenenie prokuratúry ako samostatného ústavného orgánu, ktorý nikomu nezodpovedá.uviedol Baránik, podľa ktorého generálny prokurátor bol vždy slúžkou politikov.Zároveň si myslí, že v demokratickom štáte nie je prijateľné ústavou vytvoriť štátnu moc, ktorá je "úplne neovplyvniteľná vôľou ľudu, ktorá koná svojvoľne, je ovládaná osobami, ktoré boli členmi zločineckej organizácie (komunistická strana) a ktorá dlhodobo a hrubo ignoruje túžbu bežných ľudí žiť v spravodlivej spoločnosti". Súdna moc je podľa Baránika presne takáto.Za najlepšiu zmenu ústavy považuje Baránik ústavné zakotvenie povinnosti previerok sudcov.uviedol.Poslanec si tiež myslí, že ústava sa dodržiava len pokiaľ to mocným neprekáža.doplnil.