Slovensko čaká opäť Európsky týždeň športu, Volko: Ideálny prostriedok

Bratislava 12. septembra (TASR) - Aj v tomto roku sa Slovensko zapojí v termíne od 23. do 30. septembra do Európskeho týždňa športu (ETŠ). Pod iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity je úlohou zapojenie ľudí sa do športovej aktivity. Ambasádormi tohtoročného ETŠ sú šprintér Ján Volko a kajakárka Jana Dukátová.Cieľom ETŠ je spojenie jednotlivcov, športového hnutia, organizácie občianskej spoločnosti či súkromného sektora k športovaniu.povedala projektová manažérka Jana Škripková na utorňajšej tlačovej konferencii.Koordinátorom akcie je aj v tomto roku Národné športové centrum (NSČ).uviedol riaditeľ NŠC Boris Čavajda.Ján Volko dúfa, že ETŠ pomôže k výraznejšiemu rozhýbaniu Slovenska:Prostredníctvom videa sa k aktivite vyjadrila aj Jana Dukátová:Do projektu ETŠ sa zapoja aj zdravotne znevýhodnení športovci s projektom Mladí rovesníci, v ktorom bude viac ako 90 detí s mentálnym postihnutím do 12 rokov športovať s rovesníkmi bez mentálneho postihnutia.K ETŠ prispel aj bývalý boxer Tomi Kid Kovács, ten bude mať pod záštitou projekt Vyboxuj si svoj sen.predstavil Kovács svoj projekt.Aktivita je iniciatívou Európskej komisie.dodal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.