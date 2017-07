Slovensko čakajú tropické teploty, nezabudnite na pitný režim

Ilustračné foto Foto: TASR/AP/Antonio Calanni Foto: TASR/AP/Antonio Calanni

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal nadnes výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Teplota vzduchu môže dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.Výstraha platí pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj od 14.00 do 18.00 h.varujú meteorológovia.Pre uvedené kraje vydali na štvrtok (20.7.) výstrahu druhého stupňa, pričom teplota môže vystúpiť až na 35 stupňov Celzia. Pre Banskobystrický, Trenčiansky a Košický kraj platí výstraha prvého stupňa.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú však ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti, seniorov, ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami a vysokým krvným tlakom.Dôležité je dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, radí Úrad verejného zdravotníctva. Treba piť pravidelne v menších dávkach. S klimatizáciou to nemožno preháňať, rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nesmie byť vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia.