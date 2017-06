Slovensko chce vstúpiť do Európskeho laboratória molekulárnej biológie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) – Slovensko sa chce stať trvalým členom Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL). Podľa ministerstva školstva táto inštitúcia patrí medzi svetových lídrov vedy a výskumu v oblasti prírodných vied. SR bola doteraz tzv. perspektívnym členom. Trvalým členstvom získa Slovenská republika prístup do všetkých laboratórií v rámci EMBL, ako aj hlas v Rade EMBL. Vstup do Európskeho laboratória molekulárnej biológie dnes odobrila vláda.argumentuje rezort školstva. Rovnako doktorandi budú mať možnosť absolvovať štúdium v niektorej z 85 skupín pôsobiacich v EMBL centrách.dodalo ministerstvo v dokumente.Ešte 29. novembra minulého roka bola žiadosť SR o trvalé členstvo prerokovaná a jednohlasne schválená na 52. riadnom zasadnutí Rady EMBL. Dňa 8. decembra bolo toto rozhodnutie zaslané ministerstvu školstva so žiadosťou o ratifikáciu Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie ako záverečný prístupový akt.