Slovensko.Digital: Vojnu vyhlásenú byrokracii vítame a podporujeme

Na archívnej snímke výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - IT odborníci zo združenia Slovensko.Digital privítali iniciatívu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý vyhlásil vojnu byrokracii. Uviedol to Ján Hargaš zo Slovensko.Digital, v reakcii na štvrtkový brífing Pellegriniho a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD).Princíp, teda (aby občania nemuseli predkladať informácie, ktoré už štát má) sa podľa nich musí stať prioritou informatizácie. Vítajú tiež osobný záväzok podpredsedu vlády, že od mája úrady nebudú žiadať výpis z registra trestov, obchodného a živnostenského registra a listu vlastníctva.Princípsa úrady podľa Hargaša snažia zaviesť už od roku 2008, kedy ho prvýkrát predstavila Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS). Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska je požiadavka, aby občania nemuseli dokladovať údaje, ktoré už štát má, jednou z najdôležitejších na uľahčenie podnikania.povedal Hargaš.Princíp" je podľa Hargaša dôležitý nielen pre zníženie byrokracie, ale je to aj cesta k takzvaným proaktívnym službám. To sú služby, kde štát nielen nežiada informácie, ale sám ponúka občanom riešenie ich situácie. "Napríklad daňové priznania v severských krajinách už dnes fungujú tak, že štát nežiada informácie od občanov, ale sám im proaktívne ponúkne vyplnené daňové priznanie, keďže väčšinu údajov o ich príjmoch má. Občan tak len potvrdí správnosť dát a tým je daňové priznanie podané," doplnil Hargaš.Ďalšou nadstavbou nadby malo byť prepojenie štátnych IT systémov na komerčné systémy. Riešilo by to situácie, keď zmenu v štátnych údajoch treba nahlasovať ešte v komerčnom sektore - napríklad ohlasovať zmeny trvalého pobytu v poisťovniach, banke a podobne. Po prepojení by si tieto údaje mohli komerčné subjekty overiť sami.Odborníci tiež poukázali na to, že princípsa podarí zaviesť, len ak sa stane absolútnou prioritou pre celú vládu.uzavrel Hargaš.Pellegrini a Žiga na štvrtkovom brífingu uviedli, že listinná forma výpisov (z obchodného registra, listu vlastníctva, zo živnostenského registra a z registra trestov) by sa mala odstrániť od 1. mája 2018, a to novelizáciou zákona o správnom konaní (správneho poriadku).