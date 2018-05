Slovensko hospodárilo vlani s deficitom na úrovni blízkej priemeru EÚ

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenská republika hospodárila v roku 2017 s najnižším schodkom v histórii vo výške 1,04 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý bol takmer na úrovni priemerného deficitu krajín EÚ (1,0 %). V návrhu štátneho záverečného účtu to konštatuje ministerstvo financií, podľa ktorého Slovensko súčasne znižovalo aj verejný dlh. Vlani dosiahol úroveň 50,9 percenta HDP a poklesol štvrtý rok v rade. Priemerná výška verejného dlhu dvadsaťosmičky EÚ bola v roku 2017 na úrovni 81,6 percenta.Vláda sa na svojom stredajšom rokovaní bude zaoberať i návrhom Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorého cieľom je zmierniť extrémne formy chudoby. Zmeny pripravil minister práce Ján Richter (Smer-SD) najmä z dôvodu neustále klesajúceho počtu príjemcov potravinových balíčkov, na ktoré by mali mať v budúcnosti nárok už všetci príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi.Slovensko chce v polčase aktuálneho programovacieho obdobia zmeniť aj Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v materiáli vysvetľuje, že snahou je najmä eliminovať riziko nepridelenia výkonnostnej rezervy a podporiť rýchlejšiu a efektívnejšiu absorpciu alokácie určenej ne realizáciu dopravných projektov a projektov v oblasti informatizácie.Medzi ministrov v stredu príde aj predseda Úradu priemyselného vlastníctva, ktorý predkladá návrh novely o ochranných známkach. Slovensko ňou zakotvuje do svojho právneho systému eurosmernicu z roku 2015, ktorej cieľom je posilnenie inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej EÚ a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty.Dlh v zdravotníctve narástol vlani o 143,89 milióna eur. Záväzky po lehote splatnosti dosiahli ku koncu roka 2017 rekordných 791,13 milióna eur. Najviac, 679,24 milióna eur, dlhujú štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva, ktorú v stredu prerokuje vláda. Za hlavné dôvody neustáleho rastu zadlženosti rezort označil pokračujúce generovanie prevádzkových strát v nemocniciach, kde sa uskutočňuje najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Nemocniciam má s rekordnými dlhmi opäť pomôcť oddlžovanie, na ktoré pôjdu stovky miliónov eur.Slovensko sa zúčastní Svetovej výstavy EXPO, ktorá sa v uskutoční v Dubaji v Spojených arabských emirátoch od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Ministri by mali v stredu schváliť návrh oficiálnej účasti SR na výstave vo forme národnej expozície s plochou 1550 štvorcových metrov. Tiež odsúhlasia potrebné financovanie vo výške 6,8 milióna eur. Ďalším krokom bude, že ministerstvo hospodárstva uskutoční výberové konanie na generálneho komisára pre slovenskú expozíciu.