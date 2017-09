Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovensko je lepšie pripravené na prípadnú plynovú krízu ako v roku 2009. Vyplýva to z aktuálnej Správy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie, ktorou by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda.priblížil rezort hospodárstva.Dodávka zemného plynu pre potreby odberateľov na území SR je podľa MH SR zabezpečená na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich v SR. Okrem objemov plynu skladovaných v zásobníkoch plynu na nadchádzajúce zimné obdobie, SPP ako najvýznamnejší dodávateľ plynu má uzavretú zmluvu so spoločnosťou E.ON Global Commodities o dodatočných dodávkach plynu, ktoré by mali byť k dispozícii pre potreby slovenského trhu v čase krízy. Zmluva garantuje dodávky plynu nezávislé od prepravy cez územie Ukrajiny.spresnilo v materiáli MH SR.V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete sa podľa správy vykonali technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z ČR na Slovensko s kapacitou 67 miliónov m3 denne. Vykonali sa tiež technické opatrenia, ktoré umožňujú využitie reverzného toku plynu z Rakúska. Kapacita tohto prepojenia je 23 miliónov m3 denne. V prípade mimoriadnych núdzových situácií by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka.doplnil rezort hospodárstva. Vo februári 2017 projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských sietí získal finančnú podporu na práce spojené s realizáciou plynovodu vo výške takmer 108 miliónov eur.poznamenalo ďalej v správe MH SR.S cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávky plynu sa ešte realizovali dva projekty.dodal rezort hospodárstva.