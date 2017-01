Slovensko je limitované v raste pracovným trhom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rastie požiadavka po pracovníkoch zo Srbska, Bulharska a Ukrajiny

Slovensko je stále atraktívne

Bratislava 4. decembra (TASR) - V roku 2017 bude pokračovať rast dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch, hlavne z oblasti strojárenstva, elektrotechniky, plánovania a logistiky. Zmeny v závodoch si vyžadujú podporu v oblastiach dátových a administratívnych úkonov, ktoré sú nevyhnutné na internú a externú komunikáciu. Tie si taktiež vyžadujú kvalifikovaných pracovníkov, navyše s nárokom na znalosť cudzieho jazyka. Myslí si to Katarína Barabasová zo spoločnosti Adecco Slovakia.Ako povedala pre TASR, slovenský pracovný trh ťahá najmä automobilový priemysel, zvyšovanie objemu výroby v závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a s nimi spojené zvyšovanie výroby u ich priamych dodávateľov. Aj začiatok budovania nového koncernu Jaguar Land Rover a s ním spojený príchod úplné nových dodávateľských firiem sa už aktívne podieľa na nábore nových pracovníkov.zdôrazňuje Barabasová.Podľa nej automobilky aj pracovné agentúry práve v uplynulom roku akceptovali, že riešením na najbližšie roky bude otvorenie slovenského pracovného trhu ľuďom z tretích krajín, a to práve pre ich vysokú kvalifikáciu a veľmi dobré pracovné návyky. Zamestnávatelia už v súčasnosti zamestnávajú ľudí so zahraničia, no prevažne sú to cudzinci z krajín EÚ a to Maďari a Poliaci. Požiadavka však narastá po pracovníkoch zo Srbska, Bulharska a Ukrajiny.Výchova nových kvalifikovaných síl stroskotala na dlhoročnom zanedbávaní zmien učebných osnov a informovanosti výchovných poradcov a učiteľov, chýba aktívna spolupráca súkromného a štátneho sektora, prípadné aktívne začlenenie praxe priamo u zamestnávateľov.zdôrazňuje.Z obchodného hľadiska je Slovensko ešte stále atraktívny trh pre automobilovú výrobu. Tým pádom smerovanie koncernov a ich ciele výroby sa v rámci Európy ešte stále uberajú na Slovensko a posúvajú strop výroby. Tento strop bude však značne ovplyvnený flexibilitou naplniť závody zamestnancami, či už z domácich zdrojov alebo zo zahraničia." pripomína Barabasová.