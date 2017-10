Slovensko je medzi favoritmi o presídlenie Európskej liekovej agentúry

Na snímke sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) v Londýne. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v sobotu zverejnila správu, v ktorej zhodnotila ponuky jednotlivých členských štátov uchádzajúcich sa o presídlenie dvoch agentúr EÚ z Londýna po brexite - Európsku agentúru pre lieky (EMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Podľa technického prieskumu EMA sa Bratislava z hľadiska budov ocitla v skupine najpripravenejších kandidátov.Spomedzi 19 prihlášok, ktoré hodnotila exekutíva EÚ, sa z metropol nových členských štátov EÚ jedine Bratislava dostala do užšieho technického finále mapujúceho vhodnosť ponúkaných budov.Agentúra v polovici septembra v internom dokumente farebne "oznámkovala" všetkých 19 uchádzačov o nové sídlo. Sýtozelenou farbou označila, že štandardom agentúry naplno vyhovujú aj technické kritériá, aj operačná kontinuita, čiže akcieschopnosť agentúry od momentu presídlenia. Bledozelená farba značí vyhovujúce technické podmienky, ale obavy o plynulý prechod fungovania agentúry. Bledohnedá znamená čiastočne vyhovujúce technické podmienky a obavy o kontinuitu aktivít EMA a tmavohnedá znamená, že ponúknuté podmienky sú nevyhovujúce.K hlavným technickým požiadavkám zaradila pripravenosť budovy, jej počítačové, bezpečnostné a konferenčné vybavenie a reálny dátum presťahovania.Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v utorok pre TASR uviedol, že Slovenská republika poslala do Bruselu kvalitne pripravenú prihlášku na presídlenie agentúry z Londýna do Bratislavy.Hodnotenie, ktoré vypracovala agentúra, jeho slová potvrdzuje. Z hľadiska vhodnosti budovy Bratislava spolu s Amsterdamom, Barcelonou, Bruselom, Kodaňou a Milánom získala dve zelené políčka a jedno bledozelené.Rozostavaná Westend Plazza na Patrónke v Bratislave podľa EMA ponúka priestory, ktoré spĺňajú potreby agentúry pre kancelárie a zasadacie miestnosti. Budú pripravené k odovzdaniu v 1. štvrťroku 2019. Slováci poskytli záruku, že k dispozícii bude telekomunikačná sieť s vysokokapacitnou digitálnou sieťou a vysokorýchlostným pripojením na internet. V ponuke nie je riešené dátové centrum a ani archivácia dát mimo hlavnej budovy. Tá však má dostatočné bezpečnostné prvky priamo v objekte, ako aj v jej blízkom okolí. Budova ponúkne vhodné konferenčné miestnosti s audiovizuálnym vybavením a hlasovacím systémom.Z hľadiska samotného presídlenia má agentúra nejasnosti ohľadom obstarávania a v slovenskej ponuke nebola zmienka o sťahovaní.Najhoršie podľa tabuľky vypracovanej EMA dopadli budovy ktoré ponúkli Atény, Bukurešť, Porto, Sofia, Štokholm, Valletta, Varšava a Záhreb. Tie nezískali ani jedno zelené políčko. V druhej vlne s kritériami "pre" aj "proti" sú Bonn, Lille a Viedeň.Agentúra EMA v utorok (3.10.) vydala rozšírenú správu, kde Bratislava zaostáva za konkurentmi v oblastiach ako dopravná prístupnosť a hotely. Kriticky si všíma, že bratislavské letisko neponúka priame spojenie s medzinárodnými destináciami, viedenské letisko, ktoré má výborné spojenie so svetom, je vzdialené 1,5 hodiny v dopravnej špičke a budapeštianske letisko má 2,5-hodinovú dostupnosť.Nevýhodou Bratislavy je aj slabšia ponuka vhodných hotelov, ktoré sú v centre mesta a nenachádzajú sa v blízkosti Westend Plazza.Za vyhovujúcu považuje EMA ponuku medzinárodných a európsky zameraných škôl pre deti zamestnancov, obavy má však z hľadiska prístupu partnerov a detí zamestnancov na slovenský pracovný trh, zaistenie lekárskej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Agentúra sa tiež zmienila, že Slovensko nepovoľuje registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia.Bratislavskú ponuku oficiálne predstaví minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker vo štvrtok v Bruseli na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.