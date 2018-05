Slovensko je podľa P. Kažimíra vo finále súboja o ďalšiu automobilku

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri automobilky, štvrtá začne produkovať na jeseň. SR je však v hre aj o ďalšieho, v poradí piateho výrobcu z tejto oblasti.uviedol na diskusnom fóre Hospodárskych novín (HN) minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Podľa neho automobilka tentoraz smeruje na východné Slovensko.Najpravdepodobnejšie by mohol do nového priemyselného parku pri Košiciach podľa HN prísť nemecký výrobca BMW. Ďalšou možnosťou je čínsky ZhiDou, ktorý vyrába výlučne elektromobily.Informácie o tom, že by malo BMW záujem o výrobu u nás, sa prvýkrát objavili už v rokoch 2012 a 2013. Automobilka ich vždy dementovala.uviedol teraz pre HN hovorca BMW Group Milan Stupka.