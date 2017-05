Slovensko láka investorov, objem investícií sa takmer zdvojnásobil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Objem investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku sa medziročne takmer zdvojnásobil a mal by ďalej rásť. Väčšina investícií má pritom zahraničný pôvod. Upozornila na to realitno-poradenská spoločnosť CBRE Slovensko, podľa ktorej sa SR stáva čoraz väčším lákadlom pre investorov z celého sveta.Zatiaľ čo v roku 2015 sa na slovenskom trhu komerčných nehnuteľností investovalo 446 miliónov eur, vlani to bolo už 855 miliónov eur. Až 79 % týchto investícií malo zahraničný pôvod.priblížil riaditeľ oddelenia investičných nehnuteľností spoločnosti Marián Mlynárik na dnešnom stretnutí s novinármi v Bratislave.Najväčšou investíciou bol predaj nákupného centra Central v Bratislave za 175 miliónov eur. Slovenská spoločnosť Immocap predala celý svoj podiel firme Allianz Real Estate.Poradenská firma poukázala na to, že pozornosť investorov v regióne strednej Európy sa začína preorientovávať z trhov Poľska a Česka, ktoré sa im zdajú byť drahé, viac na Slovensko a Maďarsko.opísal Mlynárik.Z celkového objemu 855 miliónov eur investícií smerovalo 49 % do maloobchodu, 26 % do logistických priestorov a 14 % do kancelárií. V kancelárskom segmente sa všetky investície uskutočnili v Bratislave.uviedol Mlynárik.Kancelársky trh už nie je podľa CBRE trhom nájomcov, ale prenajímateľov. Ceny prenájmu stúpajú a vlastníci budov už prestávajú investovať do rôznych úľav a opatrení na prilákanie nájomcov. Neobsadenosť kancelárskych priestorov v Bratislave dosiahla vlani nízku hranicu 7,2 %, v metropolách okolitých krajín je dvojciferná.dodal riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov spoločnosti Oliver Galata.