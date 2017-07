Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 21. júla (TASR) - Slovensko má pestré zásoby nerastov, no ťaží sa len málo z nich. Z viac ako šesť stoviek zmapovaných ložísk sa aktívne využíva približne tretina. Vyplýva z informácií banských a geologických odborníkov, ktorých oslovila TASR.povedal pre TASR geológ Milan Tréger.Slovensko bolo už v stredoveku známe ťažbou zlata a striebra, ich zásoby máme doteraz.uviedol Tréger.V globálnej ekonomike rastie význam priemyselných nerastov, ako je napríklad lítium, ktoré je dôležitou súčasťou informačných technológií a mobilnej komunikácie. Podľa banského odborníka Vladimíra Tejbusa na Slovensku sú aj zásoby priemyselne využívaných nerastov, no spravidla len pokiaľ ide o pestrosť palety týchto nerastov, ale nie o množstvo ich zásob.konštatoval pre TASR Tejbus s pripomienkou, že prvky vzácnych zemín nie je možné dobývať v krajinách Európy.dodal Tejbus.Súkromné zahraničné spoločnosti však na Slovensku chcú hľadať nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy a prvky vzácnych zemín. V lokalite Jahodná pri Košiciach sa o to usiluje spoločnosť Ludovika Energy, no nateraz neuspela, keď Ministerstvo životného prostredia SR neschválilo jej návrh na určenie prieskumného územia. V rovnakej lokalite v minulosti Ludovika Energy dostala stop aj na geologický prieskum uránových rúd.dodal Tréger. Z nerastov je ešte významné ložisko mastenca pri Gemerskej Polome s predpokladaným rozsahom 85 miliónov ton rudy. O licenciu na ťažbu vedie medzinárodnú arbitráž so Slovenskou republikou jej bývalý vlastník spoločnosť EuroGas.