Slovensko má platan z Budatína v súťaži Európsky strom roka

Brusel 1. februára (TASR) - Občania Európskej únie sa aj tento rok môžu zapojiť do hlasovania o Európsky strom roka. Do 7. ročníka súťaže sa prihlásilo 16 krajín vrátane Slovenska, ktoré tentoraz nominovalo platan z Budatína.Občania EÚ sa môžu do hlasovania zapojiť od dnešného dňa a v priebehu celého mesiaca február na stránke www.treeoftheyear.org. V roku 2016 sa do súťaže zapojilo viac ako 250.000 ľudí z celej Európy.Organizátori súťaže pripomínajú, že Európsky strom roka upozorňuje na citové puto, ktoré spája jednotlivcov i komunity so stromami, ako aj na význam stromov pre európske prírodné a kultúrne dedičstvo.V 7. ročníku súťaže môžu Európania hlasovať za jeden z najstarších dubov v Európe (Litva), za strom na Malých Antilách, ktorý odoláva cyklónom aj sopkám (Francúzsko), za javor horský preslávený z filmu o Robinovi Hoodovi (Spojené kráľovstvo) alebo za platan javorolistý zo Slovenska. Ide o najväčší platan v zámockom parku v Budatíne, ktorý bol založený za vlády grófa Jána Suňoga v roku 1745. Strom má odhadovaný vek 270 rokov a do súťaže ho prihlásila Nadácia Ekopolis.Slovensko vlani súťažilo s hruškou z Bošáce-Zabudišovej, ktorá získala 29.114 hlasov.Súťaž Európsky strom roka má tak ako vlani na starosti eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella.Víťazný strom bude slávnostne vyhlásený 21. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli.