Slovensko má vo férovom obchodovaní rezervy, upozornili mimovládky

Bratislava 23. mája (TASR) - Záujem o Fair Trade výrobky na Slovensku rastie, aj keď je to podľa mimovládnych organizácií u nás stále oveľa menej diskutovaná téma ako v niektorých západných krajinách.hovorí Klára Tóthová zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj.Podľa jej slov by sa ľudia mali zaujímať o to, či boli potraviny a výrobky z rozvojových krajín vypestované či vyrobené v spravodlivých podmienkach. Či nevznikli v spoločnostiach, ktoré zamestnávajú deti, a či zamestnanci dostali spravodlivú odmenu.uviedla Tóthová.Na pozvanie mimovládnych organizácií - Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a CEEV Živica pricestovali v týchto dňoch na Slovensko propagátorky Fair Trade produkcie z Ekvádoru. Fabiola Ramónová a Lianne Zoeteweijová zastupujú Združenie malých producentov banánov v El Guabo, Ekvádor, ktoré reprezentuje malých producentov banánov dodržiavajúcich zásady Fair Trade systému. V súčasnosti ho tvorí 125 členských spoločností, ktoré vyvážajú do Európy, USA, Nového Zélandu a Kanady.vysvetľujú propagátorky. Na Slovensko prišli diskutovať o možnostiach férového obchodovania aj u nás. Stretnú sa so zástupcami mimovládnych organizácií, ale aj akademickej obce a s manažérmi veľkých obchodných reťazcov.uzavrela Petra Ježeková z organizácie Živica.