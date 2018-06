Slovensko navštívi eurokomisárka Jourová, bude sa pýtať na Kuciaka

Věra Jourová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) - Vo štvrtok a piatok (7. a 8.6.) navštívi Slovensko eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť Věra Jourová. Počas návštevy sa chce informovať o stave vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a zistiť, aké opatrenia Slovensko prijalo pre lepšie začlenenie rómskych žiakov do slovenských škôl. Informovalo o tom tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie v SR.V súvislosti s vyšetrovaním sa Jourová stretne so zástupcom špeciálneho prokurátora Alexandrom Bíróm a dozorujúcim prokurátorom Jurajom Novockým.O inklúzii Rómov bude diskutovať so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom a zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacimi v oblasti začleňovania Rómov. Následne sa zúčastní aj verejnej diskusie o témach zo svojho portfólia. Okrem toho sa eurokomisárka stretne s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd).