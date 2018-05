Slovensko nepodporilo zákaz látky, ktorá negatívne vplýva na včely

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovensko podporuje sprísnenie reštrikcií v používaní neonikotínoidov - pesticídov, ktorých negatívny vplyv na populáciu včiel potvrdzuje aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). TASR o tom informovala Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Napriek tomu sa SR zdržala hlasovania o ich úplnom zákaze v EÚ, čo mimovládna organizácia Greenpeace Slovensko označuje za "zbabelé".Agrorezort sa bráni, že už v roku 2010 pre ochrane včiel iniciatívne obmedzil používanie prípravkov s obsahom uvedených látok. O úplnom zákaze sa pred hlasovaním radil so zástupcami pestovateľov, včelárov a národných expertov v oblasti ekotoxikológie a včelárstva.konštatuje Ačjaková.Slovensko teda žiadalo pri používaní neonikotínoidov výnimku pre pestovanie cukrovej repy.vysvetľuje postoj ministerstva Ačjaková.Zároveň zdôrazňuje, že cukrová repa nepatrí medzi včelomilné plodiny, pestuje sa len na limitovaných plochách a pred škodcami sa chráni morením osiva. Výnimku pre cukrovú repu žiadali aj ďalšie krajiny ako napríklad Poľsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko a Chorvátsko.Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska považuje zákaz používania neonikotínoidov za medvediu službu.upozorňuje jeho predseda Robert Kovács.Podľa koordinátorky kampane Jedlo pre život v Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej nahradenie zakázanej agrochemikálie povolenou, no rovnako nebezpečnou látkou pre životné prostredie, nie je riešením.myslí si.Greenpeace Slovensko poukazuje aj na to, že používanie neonikotínoidov v skleníkoch bude aj naďalej povolené.píše vo svojej tlačovej správe.