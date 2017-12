Slovensko nerokuje o presune veľvyslanectva v Izraeli do Jeruzalema

Na archívnej snímke Peter Susko. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Tel Aviv 26. decembra (TASR) - Slovensko nerokuje o presune svojho veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Hovorca ministerstva zahraničných vecí SR Peter Susko v utorok vo vyjadreniach pre TASR poprel správy niektorých izraelských médií, že Slovensko je medzi krajinami, ktoré pracujú na presune ambasády do Jeruzalema.Hovorca uviedol, že v súvislosti s medializovanými informáciami o údajne zvažovanom presune veľvyslanectva SR do Jeruzalema považuje ministerstvo za potrebné zdôrazniť, že pozícia Slovenskej republiky bola opakovane komunikovaná jednoznačne: dvojštátne riešenie považuje SR za jediné a trvalé udržateľné riešenie, ktoré spĺňa požiadavky oboch strán, Izraela na bezpečnosť a Palestínčanov na štátnosť a zvrchovanosť.Vo vzťahu k budúcemu štatútu Jeruzalema, Slovensko vychádza z rezolúcie BR OSN č. 478/1980 a spoločnej pozície EÚ zdôrazňujúcej, že štatút Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta dvoch štátov musí byť výsledkom priamych rokovaní izraelskej a palestínskej strany, a nie jednostranných politických rozhodnutí, dodal Susko.Svoj postoj SR potvrdila súhlasom so závermi Európskej rady schválenými 14. decembra 2017 a hlasovaním za schválenie rezolúcie VZ OSN k Jeruzalemu 21. decembra 2017. Slovenská republika bude naďalej rešpektovať medzinárodný konsenzus o Jeruzaleme, zakotvený v spomenutej rezolúcii BR OSN vrátane miesta svojho diplomatického zastúpenia až do vyriešenia konečného štatútu Jeruzalema, vysvetlil Susko.Presťahovanie ambasády do Jeruzalema v pondelok oznámila Guatemala.Denník The Times of Israel napísal, že o presťahovaní svojich veľvyslanectiev do Jeruzalema rokuje desať ďalších krajín, a odvolal sa pritom na slová námestníčky izraelského ministra zahraničia Cipi Hotovelyovej. Tá síce odmietla spresniť, o ktoré štáty ide, avšak portál denníka napísal, že pre tento krok sa rozhodlo napríklad Slovensko, Rumunsko, Honduras, západoafrické Togo a Paraguaj.Valné zhromaždenie OSN minulý týždeň hlasovaním prijalo nezáväznú rezolúciu, odsudzujúcu rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presťahovať tam aj svoju ambasádu.Guatemala a Honduras patrili medzi deväť krajín, ktoré hlasovali spolu s USA proti uvedenej rezolúcii.Predseda izraelského Knesetu (zákonodarného orgánu) Juli Edelstein oznámil v pondelok večer strane Likud, že sa s ním o presune ambasád z Tel Avivu do Jeruzalema rozprávali šéfovia parlamentov dvoch ďalších krajín. Spravodajský portál Walla uviedol, že podporu takémuto kroku vyjadrili zástupcovia Slovenska a Rumunska a podľa nich už pracujú aj na uskutočnení presunu.Americký prezident Trump 6. decembra oficiálne oznámil, že USA uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a že poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby presťahovalo ambasádu z Tel Avivu. Trump sa tak vzoprel varovaniam medzinárodného spoločenstva a väčšina štátov jeho krok následne odsúdila.Trump vysvetľoval, že opakované zlyhávanie mierového procesu potrebuje nový prístup a že uznanie Jeruzalema ako sídla izraelskej vlády sa zakladá jednoducho na realite.Denník Times of Israel napísal, že aj