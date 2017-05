Slovensko nestačilo na Rusov, prehralo 0:6

Na snímke zľava brankár Július Hudáček, Michal Sersen (Slovensko) a Alexander Barbanov (Rusko) v zápase základnej A - skupiny Rusko - Slovensko na MS v ľadovom hokeji. Foto: TASR Na snímke zľava brankár Július Hudáček, Michal Sersen (Slovensko) a Alexander Barbanov (Rusko) v zápase základnej A - skupiny Rusko - Slovensko na MS v ľadovom hokeji. Foto: TASR

Kolín 13. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom piatom zápase na MS v Kolíne nad Rýnom s Ruskom vysoko 0:6. Zverenci trénera Zdena Cígera majú na konte štyri body a patrí im siedma priečka v A-skupine, Rusi sú so štrnástimi na prvom mieste tabuľky.



Rusi sa najbližšie predstavia v pondelok od 20.15 h proti Lotyšsku, Slovákov čaká šiesty zápas už v nedeľu o 16.15 h proti tímu USA.

Ruský tím udával tempo od prvých minút. Už po 72 sekundách zakončil ofenzívnu akciu Dadonov a brankár Hudáček bol bezmocný - 1:0. Slováci sa v prvej tretine často dostávali pod tlak, no viackrát dokázali zakončiť svoje protiútoky. V 5. minúte ohrozil brankára Vasilevského kapitán Dravecký a o dve minúty nebol úspešný z otočky strieľajúci Kudrna. V polovici úvodnej časti mali Slováci presilovku, no v nej si nedokázali vytvoriť vážnejšiu šancu. Ako naložiť s početnou výhodou im Rusi ukázali v 14. minúte. Počas vylúčenia Libora Hudáčka sa elitný ruský útok usadil v pásme súpera a na konci gólovej akcie bol Dadonov - 2:0. O slovenský gól sa v 16. minúte snažil Šťastný a krátko na to aj Haščák, ale ani ich pokusy Vasilevského neprekvapili. Naopak, v závere prvej časti sa ujala strela obrancu Mironova, ktorú brankár Hudáček nevidel a bolo 3:0.



Druhá tretina sa pre problémy s ľadovou plochou začala s 15-minútovým meškaním. V 22. minúte sa pred ruským brankárom ocitol Dravecký, svoj blafák však nedotiahol do gólovej radosti. Slováci sa v druhej časti osmelili, ale v 24. minúte inkasovali štvrtý gól, keď Kučerov korčuľou, ale v rámci pravidiel, dorazil puk do bránky - 4:0. Piaty gól Rusov sa snažil v 25. minúte pridať Plotnikov, no nezasunul puk do odkrytej bránky. Slováci boli v druhej časti odvážnejší než v prvej, zároveň sa však nevyhli viacerým pozičným chybám, po ktorých sa súper dostal do šancí. V 28. minúte prebral Miklík puk od Hudáčka a dostal sa do sľubnej pozície, no aj jeho pokus zmaril Vasilevskij. Krátko na to hral slovenský tím druhú presilovku. V nej si slovenská pätica vytvorila tlak i šance, ale gólom neskončili nádejné pokusy Bližňáka a Haščáka. Rusi sa po úspešnom oslabení vrhli do ofenzívy a Hudáček sa mal čo obracať. Od 33. minúty viedli už 5:0 po tom, čo Telegin zblízka dostal puk za Hudáčka. V 38. minúte sa o zníženie snažil Skalický, po obkrúžení bránky ale neprekvapil Vasilevského.



V úvode tretej časti mali Rusi presilovku, v ktorej Dadonov trafil iba pravú žrď. Početnej výhode súpera museli Slováci čeliť aj v 47. minúte, v ktorej Hudáček zmaril tutovku Dadonova. Slováci sa v tretej časti iba sporadicky dostávali do útočného pásma. V 50. minúte sa k zakončeniu spoza hráča dostal Šťastný, no minul ľavý horný roh bránky. V 56. minúte Rusi zvýšili svoj náskok, keď po sérii nevyužitých príležitostí presne namieril obranca Gavrikov - 6:0. V závere zápasu mali ešte Slováci tretiu presilovku, ale ani v nej nedosiahli čestný úspech.

Hlasy (zdroj RTVS):



Mário Bližňák, útočník SR: "Bol to ťažký súper. O zápase rozhodla už prvá tretina, keď sme mali veľký rešpekt a bolo 0:3. V druhej sme si vypracovali nejaké šance, odohrali sme dobrú presilovku, no nepremenili sme ju. Rusi sú silní a potrestajú každú chybu. My sme mali zase veľa vylúčení."



Martin Gernát, obranca SR: "Mali sme začať úplne inak, brániť stredné pásmo a držať stav 0:0. No hneď na začiatku sme prepadli a bol z toho gól. Nedarilo sa nám prehusťovať stredné pásmo, stále sa dostávali do brejkov. Musíme drieť ešte viac ako doteraz."



Michal Sersen, obranca SR: "Mali sme z Rusov až prílišný rešpekt. Na druhej strane treba povedať, že mali výborný pohyb, boli silní v súbojoch a dobre korčuľovali. V tomto nás jasne prevýšili, takže vyhrali úplne zaslúžene."



Július Hudáček, brankár SR: "Na začiatku druhej tretiny sme mali dosť šancí na to, aby sme dali nejaký gól. Vasilevskij však zachytal vynikajúco a jeho spoluhráči boli v útoku veľmi nebezpeční. Škoda rýchleho inkasovaného gólu. Keby sme Rusov dlhšie udržali bez gólu, mohlo to vyzerať inak."



Marcel Haščák, útočník SR: "Všetci videli, že Rusi hrali naozaj dobre. Trestali naše chyby, v tom sú fakt dobrí. Už v našom asi druhom striedaní dali gól, potom sme hrali oslabenie, následne ďalší gól. Museli sme to otvoriť gólom, aby sme niečo s výsledkom urobili. Žiaľ, nepodarilo sa."



Juraj Mikuš, obranca SR: "Výsledok zodpovedá tomu, čo sa dialo na ľade. Môžeme iba ďakovať Julovi Hudáčkovi, že to neskončilo ešte vyšším rozdielom. Rusi síce dali tri šťastné góly, no na druhej strane nepremenili veľa tutoviek. Rusi presvedčili o obrovskej kvalite v útoku."



Zdeno Cíger, tréner SR: "Musím pogratulovať súperovi, bol dnes lepší, všade bol skôr. Musíme byť realisti. My sme veľmi chceli streliť aspoň čestný gól, škoda, že sme nepremenili šance. Tento zápas musíme čo nasjkôr hodiť za hlavu a pripraviť sa na ďalší."



Vladislav Gavrikov, obranca Ruska: (zdroj IIHF) "Slovensko má dobrý tím, ktorý hral tvrdo, no my sme boli dosť silní na to, aby sme to prekonali. V brankárovi Vasilevskom cítime veľkú istotu, aj dnes nás podržal. Očakávame, že najbližšie zápasy budú pre nás veľmi ťažké, preto sme radi za tento výsledok."

A-skupina (Kolín):



Rusko - Slovensko 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)



Góly: 2. Dadonov (Gusev, Šipačov), 14. Dadonov (Gusev, Šipačov), 20. Mironov, 23. Kučerov (Tkačov, Kiselevič), 33. Telegin (Zub, Plotnikov), 56. Gavrikov (Šipačov, Dadonov)

tabuľka A skupiny:



1. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14



2. USA 5 4 0 0 1 19:10 12



3. Švédsko 5 3 0 1 1 21:9 10



4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:8 9



-------------------------------



5. Nemecko 5 1 1 1 2 12:19 6



6. Dánsko 5 0 2 0 3 9:18 4



7. Slovensko 5 0 1 2 2 9:18 4



8. Taliansko 5 0 0 1 4 5:26 1