Slovensko nezaznamenalo za posledné roky nedobrovoľné zmiznutie

Bratislava 11. apríla (TASR) – Od ratifikácie Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím v decembri 2014 nezaznamenalo Slovensko žiaden trestný čin nedobrovoľného zmiznutia. Skonštatovalo to ministerstvo spravodlivosti vo východiskovej správe k tomuto dohovoru, ktorú v stredu schválila vláda.Slovensko ako zmluvná strana medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov pravidelne predkladá správy o plnení záväzkov, ktoré z nich vyplývajú. Aktuálna východisková správa spracovaná rezortom spravodlivosti informuje o opatreniach prijatých na ochranu osôb pred nedobrovoľným zmiznutím v SR s cieľom zlepšovať úroveň ich ochrany a podpory.Trestný čin nedobrovoľného zmiznutia bol do slovenského Trestného zákona zavedený v roku 2011, patrí medzi najzávažnejšie trestné činy proti mieru a ľudskosti, terorizmu, extrémizmu. Odvtedy nebol odhalený, vyšetrovaný ani dokázaný žiadny takýto trestný čin, vysvetľuje správa. V rokoch 2011 až 2016 bolo zaznamenaných päť trestných činov obmedzenia osobnej slobody spáchaných verejným činiteľom, ani jeden z nich sa netýkal konania, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin nedobrovoľného zmiznutia.Predložením správy vstupuje Slovensko do dialógu s Výborom pre nedobrovoľné zmiznutia, pričom očakáva identifikáciu možností, ako ďalej zlepšiť existujúci právny, inštitucionálny a aplikačný rámec v tejto oblasti. Výbor posúdi podanú správu a vydá pripomienky, zistenia alebo odporúčania, ktoré považuje za vhodné. Môže takisto požiadať zmluvné štáty, aby poskytli doplňujúce informácie o vykonávaní tohto dohovoru.