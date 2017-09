Slovensko očakáva, že Ukrajina dodrží práva menšín vo vzdelávaní

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Romana Buganová Foto: FOTO TASR - Romana Buganová

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR od začiatku sleduje vývoj situácie týkajúcej sa ukrajinského zákona o vzdelávaní. Náš rezort diplomacie pritom očakáva, že Ukrajina tak, ako to uviedol jej prezident Petro Porošenko, bude prísne dodržiavať práva národnostných menšín vo vzdelávacom procese a bude konať v súlade s medzinárodnými záväzkami a európskymi normami.reagoval pre TASR hovorca rezortu Peter Susko.Ukrajinský prezident Porošenko podpísal zákon o vzdelávaní, o ktorom kritici tvrdia, že poškodí práva národnostných menšín. Kancelária ukrajinského prezidenta v noci nadnes na svojom webe zverejnila vyhlásenie, v ktorom informovala o podpísaní tohto zákona. Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že nový zákon posilňuje rolu ukrajinského jazyka vo vzdelávaní.Návrh zákona však vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rumunsku, Rusku a Moldavsku. Súvisí to najmä s tým, že od septembra 2018 sa deti z národnostných menšín budú vo svojom materinskom jazyku vzdelávať len v materských školách a na prvom stupni základných škôl, pričom paralelne sa budú učiť aj ukrajinčinu. Od piatej triedy základnej školy bude vyučovanie len v ukrajinčine a jazyk národnostnej menšiny sa môže vyučovať ako nepovinný predmet. V súlade so zákonom od 1. septembra 2020, keď sa skončí prechodné obdobie, bude výučba na druhom stupni škôl a vyšších stupňoch len v ukrajinčine.Kým maďarské ministerstvo zahraničných vecí označilo zákon za "ranu do chrbta", rumunský prezident Klaus Iohannis dokonca kvôli nemu zrušil svoju návštevu na Ukrajine a odvolal aj Porošenkovu návštevu v Bukurešti. Rusko zasa vyslovilo obavy, že ukrajinský zákon poškodzuje ústavné práva národnostných menšín na Ukrajine.Viacerí kritici tvrdia, že ukrajinský zákon o vzdelávaní porušuje základné ľudské i menšinové práva a môže spôsobiť ďalšiu destabilizáciu a fragmentáciu Ukrajiny, pripomenula agentúra RIA Novosti, ktorá poukázala na obavy rusky hovoriacej menšiny, ale aj menšín žijúcich na západe Ukrajiny.